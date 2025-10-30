Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'

Kako se 'Život na vagi' približava velikom finalu, društvene mreže preplavile su poruke zahvalnosti i podrške dvojcu koji već godinama drži emociju i ritam showa - trenerima Edinu Mehmedoviću i Mirni Čužić.
Gledatelji su u komentarima ispod objava RTL-a i službene stranice showa jednoglasni - njih dvoje su duša emisije.
"Ja gledam 'Život na vagi' radi njih", napisala je jedna obožavateljica, dodajući uz komentar veliki natpis 'Respect'.
"Edo je ljudina na kvadrat - strastven, empatičan, stručan, a jednostavan", dodaje druga gledateljica.
"Divni ljudi, hvala vam! Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu."
Mnogi su istaknuli kako su upravo Edo i Mirna zaslužni što se kandidati ne odustaju ni kad je najteže, te što "Život na vagi" nije samo emisija o mršavljenju, nego i o snazi, promjeni i ljudskosti.
"Svaka čast za svaku sezonu! Baš ste veliki emotivci."
"Edo, čovjek s velikim srcem. Hvala vam na svemu što radite."
Neki su komentatori otišli i korak dalje, izražavajući zabrinutost da bi ovo mogla biti posljednja sezona za omiljenog trenera:
"Nekako imam osjećaj da je Edina posljednja sezona... ali nadam se da će biti i u sljedećoj, desetoj!"
Bez obzira na ishod finala, jedno je jasno - Edo i Mirna su ostavili neizbrisiv trag u ovoj sezoni i u srcima gledatelja.
Njihova kombinacija discipline, emocije i autentičnosti ono je što 'Život na vagi' čini posebnim, a publika to prepoznaje svakom novom porukom podrške.
Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.