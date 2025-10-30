Emisije
Život na vagi

Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'

Kako se sezona bliži kraju, gledatelji ne kriju emocije: 'Edo je čovjek s velikim srcem, a Mirna je carica!'

RTL.hr
30.10.2025 18:00

Kako se 'Život na vagi' približava velikom finalu, društvene mreže preplavile su poruke zahvalnosti i podrške dvojcu koji već godinama drži emociju i ritam showa - trenerima Edinu Mehmedoviću i Mirni Čužić.

Gledatelji su u komentarima ispod objava RTL-a i službene stranice showa jednoglasni - njih dvoje su duša emisije.

"Ja gledam 'Život na vagi' radi njih", napisala je jedna obožavateljica, dodajući uz komentar veliki natpis 'Respect'.

"Edo je ljudina na kvadrat - strastven, empatičan, stručan, a jednostavan", dodaje druga gledateljica.

"Divni ljudi, hvala vam! Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu."

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Mnogi su istaknuli kako su upravo Edo i Mirna zaslužni što se kandidati ne odustaju ni kad je najteže, te što "Život na vagi" nije samo emisija o mršavljenju, nego i o snazi, promjeni i ljudskosti.

"Svaka čast za svaku sezonu! Baš ste veliki emotivci."

"Edo, čovjek s velikim srcem. Hvala vam na svemu što radite."

Neki su komentatori otišli i korak dalje, izražavajući zabrinutost da bi ovo mogla biti posljednja sezona za omiljenog trenera:

"Nekako imam osjećaj da je Edina posljednja sezona... ali nadam se da će biti i u sljedećoj, desetoj!"

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Bez obzira na ishod finala, jedno je jasno - Edo i Mirna su ostavili neizbrisiv trag u ovoj sezoni i u srcima gledatelja.

Njihova kombinacija discipline, emocije i autentičnosti ono je što 'Život na vagi' čini posebnim, a publika to prepoznaje svakom novom porukom podrške.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

Život na vagi

Sve je spremno za spektakl! Antonija Blaće pokazala posljednje pripreme uoči velikog finala 'Života na vagi'

