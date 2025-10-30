Gledatelji 'zatrpali' Mirnu i Edu porukama podrške: 'Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu'

Kako se 'Život na vagi' približava velikom finalu, društvene mreže preplavile su poruke zahvalnosti i podrške dvojcu koji već godinama drži emociju i ritam showa - trenerima Edinu Mehmedoviću i Mirni Čužić.

Gledatelji su u komentarima ispod objava RTL-a i službene stranice showa jednoglasni - njih dvoje su duša emisije.

"Ja gledam 'Život na vagi' radi njih", napisala je jedna obožavateljica, dodajući uz komentar veliki natpis 'Respect'.

"Edo je ljudina na kvadrat - strastven, empatičan, stručan, a jednostavan", dodaje druga gledateljica.

"Divni ljudi, hvala vam! Svaka čast za trud i emociju koju unosite u svaku sezonu."