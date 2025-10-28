Gledatelji 'Života na vagi' negoduju zbog Josipine odluke: 'Tako se ne izdaje tim!'

Eliminacija Josipe, jedne od najjačih natjecateljica ove sezone 'Života na vagi', i dalje je glavna tema među gledateljima. Njezin neočekivani potez, kad je odlučila svoj glas dati Anti, članu svojeg bivšeg plavog tima - izazvao je lavinu reakcija

Josipa je svoju odluku tada opravdala riječima: "Ne mogu kroz cijeli život ići, a da ne izrazim svoje mišljenje." Naglasila je kako smatra da Ante nije dovoljno angažiran te da želi glasati onako kako sama misli. No njezin potez doživljen je kao strateška izdaja i to upravo od strane gledatelja koji su je do tada smatrali jednom od najpoštenijih i najupornijih kandidatkinja. Dominik je tada pred kamerama komentirao kako je Josipa napravila ono što je i sama zamjerila Zvoni, a crveni tim zaključio je da joj je cilj bio prebaciti se na njihovu stranu i time si osigurati finale. No plan joj se brzo obio o glavu: Nena, Dominik i Domagoj složno su napisali njezino ime na pločicu. Kao najveća konkurencija - izglasana je tik pred sam kraj.

icon-expand Josipa, Život na vagi FOTO: RTL

Na društvenim mrežama uslijedila je bujica komentara - iako neki podržavaju njezino pravo na osobni izbor, većina joj zamjera što je "okrenula leđa" plavom timu. "Prva potegnula pitanje dogovora s Antom i Marom, a sad izdala plavi tim." "Imala sam drugačije mišljenje o njoj." "Trudila se jeste, vježbala i imala želju, ali biti solo igrač i izdati svoje - nije fino." "Ti plavi se ne znaju držati zajedno ko crveni. Jako me Josipa iznenadila kad je stavila Antu, mislila sam da će staviti Nenu. Sama sebi jamu iskopala." "Imao sam simpatije prema njoj sve do zadnjeg vaganja. Nakon toga ne i prvi put sam se složio s Dominikom." "Sama je sebe izbacila. Nije trebala dirati svog timaša." "Dugo sam navijala za Josipu, ali ovim potezom izgubila je moj glas." "Naivno je mislila da će joj crveni pomoći, a izgubila je podršku plavih. Ante je ispao gospodin." "Tako se ne izdaje tim. Tko drugome jamu kopa, sam u nju padne."

icon-expand Ante, Život na vagi FOTO: RTL

