Gledatelji 'Života na vagi' reagirali na emotivne priče kandidata: 'Nikad ne suditi, samo pokušati razumjeti'

Deveta sezona 'Života na vagi' tek je počela, a već su se ispred malih ekrana zapalile emocije. Posebno su gledatelji istaknuli priču Snežane, kandidatkinje iz Zagreba koja je progovorila o obiteljskoj boli, zdravlju i borbi sa samom sobom. Njena ispovijest o teškoćama s majkom i emocionalnim teretima dirnula je mnoge, pa su pisali:

"Još jedan dokaz živom čovjeku. Prije osude treba ući u kožu osobe, obuti njezine cipele i poslušati priču do kraja."

"1000 puta zašto, 1000 puta zato. Nikad ne suditi, samo pokušati razumjeti. Najljepše oči imaju isplakane žene. I želim ti svu sreću ovoga svijeta. Ti si ta! Već si pobijedila veliku bitku, sad dobij i ovu."