Gledatelji 'Života na vagi' zatrpali društvene mreže porukama podrške simpatičnom kandidatu: 'On je ovdje jedina dušica i nije mu mjesto među njima'

I dok se u kući 'Života na vagi' vode žestoke taktičke borbe i emocionalne drame, jedan je kandidat svojom pojavom osvojio srca gledatelja - Ante.

Njegov ležeran pristup izazovima, pjevušenje u najnapetijim trenucima i humoristične izjave postali su viralni hit, a društvene mreže posljednjih dana doslovno gore od poruka podrške.

"Ante je ovdje jedina dušica, ja bih rekla, i nije mu mjesto među njima", napisala je jedna gledateljica, dok su drugi dodavali:

"Ante je legenda."

"Ante je duša draga "