Život na vagi

Gledatelji 'Života na vagi' zatrpali društvene mreže porukama podrške simpatičnom kandidatu: 'On je ovdje jedina dušica i nije mu mjesto među njima'

Njegov opušteni pristup izazovima i specifičan humor pretvorili su Antu u jednog od najomiljenijih kandidata sezone. Komentari podrške stižu sa svih strana

RTL.hr
24.10.2025 11:51

I dok se u kući 'Života na vagi' vode žestoke taktičke borbe i emocionalne drame, jedan je kandidat svojom pojavom osvojio srca gledatelja - Ante.

Njegov ležeran pristup izazovima, pjevušenje u najnapetijim trenucima i humoristične izjave postali su viralni hit, a društvene mreže posljednjih dana doslovno gore od poruka podrške.

"Ante je ovdje jedina dušica, ja bih rekla, i nije mu mjesto među njima", napisala je jedna gledateljica, dok su drugi dodavali:

 "Ante je legenda."

 "Ante je duša draga "

Neki su istaknuli i njegovu "taktiku s osmijehom": "Sviđa mi se kako im Ante namjerno diže tlak sa svojim pjevanjem/postojanjem", što pokazuje da publika cijeni njegovu autentičnost i način na koji opušta napetu atmosferu.

Ante je tijekom cijele sezone ostao dosljedan sebi, smiren, duhovit i bez težih sukoba. Dok su drugi kalkulirali, on je pjevao i širio dobru vibru. Upravo zato mnogi ga vide kao "srce ove sezone".

Mrgud, ali duša neiskvarena", jedan je od komentara koji najbolje sažima kako publika doživljava ovog kandidata.

Jedno je sigurno, čak i ako ne odnese pobjedu na vagi, Ante je već osvojio srca gledatelja.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

