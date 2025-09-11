Emisije
Život na vagi

'Godine su ti samo izgovor!' Edo oduševljen Dubravkom: 'Ovaj rezultat dokazuje da si mlađi nego što misliš!'

Iako nije bio zadovoljan, Dubravko je skinuo -3,6 kg, a Edo tvrdi da je ovo rezultat koji mijenja sve!

RTL.hr
11.09.2025 12:05

Dubravko (58), jedan od najstarijih kandidata devete sezone 'Života na vagi', na posljednjem vaganju skinuo je -3,6 kilograma. No, umjesto oduševljenja, dočekao je pomiješane emocije, nije bio posve zadovoljan brojkom. No, zato je trener Edo bio i više nego zadovoljan. "Ovaj rezultat je spektakl u odnosu na njegove treninge. Metabolički gledano, ovo je fantastično!", rekao je Edo, ističući da je Dubravko nadmašio vlastita uvjerenja.

Edo, Život na vagi
Edo, Život na vagi FOTO: RTL.hr

U kameru je dodatno pojasnio svoj dojam: "Dubravko mi je ovim dokazao da godine nisu toliko važne koliko bi on htio vjerovati. Važno je stvoriti novu perspektivu, možda su sva stara uvjerenja s kojima smo došli ovdje zapravo pogrešna." Ova poruka snažno je odjeknula i među ostalim kandidatima, granice koje si postavljamo možda uopće nisu stvarne.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

