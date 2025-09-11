'Godine su ti samo izgovor!' Edo oduševljen Dubravkom: 'Ovaj rezultat dokazuje da si mlađi nego što misliš!'

Dubravko (58), jedan od najstarijih kandidata devete sezone 'Života na vagi', na posljednjem vaganju skinuo je -3,6 kilograma. No, umjesto oduševljenja, dočekao je pomiješane emocije, nije bio posve zadovoljan brojkom. No, zato je trener Edo bio i više nego zadovoljan. "Ovaj rezultat je spektakl u odnosu na njegove treninge. Metabolički gledano, ovo je fantastično!", rekao je Edo, ističući da je Dubravko nadmašio vlastita uvjerenja.

U kameru je dodatno pojasnio svoj dojam: "Dubravko mi je ovim dokazao da godine nisu toliko važne koliko bi on htio vjerovati. Važno je stvoriti novu perspektivu, možda su sva stara uvjerenja s kojima smo došli ovdje zapravo pogrešna." Ova poruka snažno je odjeknula i među ostalim kandidatima, granice koje si postavljamo možda uopće nisu stvarne.

