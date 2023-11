Goran o neimaštini u kojoj je odrastao: 'Majka se uvijek brinula'

Goran Bartulović u showu 'Život na vagi' već je govorio o neimaštini, a sada je rekao kako bi mu bilo drago da je neke stvari napravio drugačije. Konkretno, s 19 godina je počeo uređivati obiteljsku kuću, no onda mu je majka rekla kako nije spreman za to jer nema dovoljno novaca. Goran smatra da joj se tada trebao suprostaviti.

"Kako smo živjeli u neimaštini, uvijek se brinula. Prvi posao, govorila mi je nemoj dati otkaz, nemoj posustati, treba nam ta plaća. To ti se onda ureže", rekao je Goran. Nedavno je pričao o tome kako Ljube i on jedno vrijeme nisu imali za kruh, ali da su ta vremena sad, srećom, iza njih. Ipak, financijska situacija im nije bajna pa se nadaju da će i to ići na bolje. Trenutačno im je prioritet dovesti u red njihovo psihofizičko zdravlje te smatraju da će nakon toga sve krenuti uzburdo.

