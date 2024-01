Goran spreman za finale, a Dajana riješila zdravstveni problem koji je imala od 14. godine!

Natjecatelji su odradili veliki izazov, a postojale su i kazne za one koji su imali plus

Natjecatelji su odradili veliki izazov - na stolovima su stajale težine koje su odgovarale ukupnoj težini koju su izgubili u 'Životu na vagi' u određenom ciklusu - kandidati su uzimali težinu koju su izgubili u prvom ciklusu, trčali do table prvog ciklusa, okačili je i tako redom. Postojale su i kazne za one koji su imali plus i tada su morali pokupiti vrećicu i odnijeti je deset metara iza svog startnog bloka. Goran je prvi ostavio 13. težinu na tabli 13. ciklusa te dotaknuo stol na startnom mjestu i tako udvostručio svoj postotak izgubljene tjelesne mase koji izgubi na idućem vaganju! Za ulazak među finaliste, gledat će se vaš ukupni postotak tjelesne mase koji ste izgubili dosad", objasnila je svima Mirna.

icon-expand Dajana s Martinom FOTO: RTL

Silvija zbog svog zdravstvenog stanja nije mogla sudjelovati u izazovu koji je bio ekvivalent zlatnoj ulaznici u finale, a ostali su jedva su čekali da izazov počne. Goran je odmah poveo, Martin je bio iza njega, Nina je jedva čekala da sve završi jer ju je boli želudac dok je Silvija navijala za svog Mislava. Jako sam motiviran, želim pobijediti. Ne samo zbog nagrade, želim pobijediti", rekao je Goran. Osjećam svu bol i patnju koju sam imala tijekom svih tih ciklusa", komentirala je Dajana i prisjećala se svega što je proživjela u showu dok je Silvija srčano bodrila Ninu, govoreći joj da mora biti u finalu i biti pobjednica! Vlašić se prisjećao tri najteža ciklusa kad je ozlijedio rame i nije mogao vježbati, Šepić je sve odlučio odraditi do kraja bez obzira na to što je vidio da ne može stići Gorana dok je Martin to i dalje mogao napraviti ako se malo ubrza. Dajana je bila na izmaku snagu i rasplakala se dok ju je Edo podsjećao što je sve dosad napravila. Ovo je idealan test izdržljivosti, ovo je istrčavanje dionica, najgori mogući trening koji postoji", komentirao je Edo.

icon-expand Goran FOTO: RTL

Ninu je bolio želudac, no nije se predavala dok je Mirna bodrila Martina za kojeg je komentirala kako dosta brzo odustaje te treba poraditi na mentalnoj snazi više nego fizičkoj. Goran je svoju prednost održavao do kraja, prvi otrčao do cilja, da bi svi naposljetku uspjeli završiti utrku. Martin i Nina utrkivali su se na kraju, Sinjanka je prva dotaknula svoj stol, a Dajana je uplakana završila svoj izazov. Svi su me bodrili i suosjećali sa mnom", komentirala je. Dajana je emotivno proživjela izazov pa se malo odmaknula od ekipe kako bi razmislila o svemu što je doživjela u 13 ciklusa u showu, a Goran je bio ponosan zbog pobjede. Pridružila im se nutricionistica Martina koja je natjecateljima došla reći koliko su napredovali u tri mjeseca, koliko su izgubili u prsima, bokovima, koliki im je opseg struka, listova, nadlaktica... Martin je, primjerice, izgubio 24 kilograma masti, Goran 22, a njemu je, baš kao i Dajani i Šepiću, jako pala masnoća na jetri. Prvi put su mi u osmom razredu rekli da imam masnu jetru", komentirala je Dajana, a masna jetra više nemaju ni Nina ni Silvija. Rezultati su odlični, baš su me kod nekih kandidata ugodno iznenadili", rekla je Martina i dodala kako oni još nisu svjesni koliko su si poboljšali zdravstveno stanje.

icon-expand Treneri FOTO: RTL

Goran i Šepić su se pakirali i nisu mogli vjerovati da je još malo gotov show, a Šepić je dodao da su stvarno postali prijatelji. Bio mi je velika potpora u ovom procesu i s njim sam mogao otvoreno razgovarati", rekao je Goran, a obojica su jedva čekali i da dođu kući. Postoji mali strah od izlaska. Čak ne do finala, nego poslije da uspijem izdržati jer sam jednom već pokleknuo i udebljao se", iskren je bio Šepić, a Goran mu je govorio da je bitno da ga svi podupiru.

icon-expand Mislav Š. i Goran FOTO: RTL

Nina i Dajana pričale su o vaganju i svemu što ih još čeka do kraja, no prvo je na redu bio posljednji 'posljednji trening' prije vaganja koji su zajedno odradili Mirna i Edo. Silvija i dalje nije mogla vježbati, što ju je baš pogodilo, ali takva je bila liječnička preporuka. Dajana je još jednom spomenula kako stvarno treba hrabrosti sudjelovati u ovom showu i ogoliti se pred kamerama, a Mirna joj je još jednom čestitala na svemu. Goran je zaključio da mu je u 'Životu na vagi' teže psihički nego fizički jer moraš raditi na sebi, a Edo ga je pohvalio da je bio uzor svima i da je rođeni vođa.

icon-expand Nina i Martin FOTO: RTL

Mirna je pohvalila Martina govoreći mu da je veliki potencijal, a Nina je Edi nabrajala koje su joj najdraže vježbe te da će vani primjenjivati sve što je u showu naučila. Edo joj je poželio sreću u svemu što je zamislila i komentirao kako ona doista može biti pobjednica sezone. Šepić je sretan što se naučio pravilno hraniti i što ga je sve izgradilo kao jaču osobu. Ovo je jedan težak, mukotrpan proces u kojem puno stvari naučiš, ali teško je, laže tko kaže da je lako", zaključio je. Tko su finalisti sedme sezone 'Života na vagi' gledatelji će doznati na novom vaganju - sutra u 20.15 sati na RTL-u.