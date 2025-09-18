Gotovo 60 kilograma u svega četiri tjedna: Bespoštedna borba u 'Životu na vagi' se nastavlja

Zapanjujuće promjene obilježile su prva četiri tjedna devete sezone showa 'Život na vagi' , a među kandidatima posebno se izdvajaju Kate , Domagoj i Dominik koji su zajedno izgubili čak 59,2 kilograma! Svaki od njih ima svoju priču, svoju borbu i vlastite razloge zbog kojih su odlučili krenuti u najvažniji izazov svog života.

Domagoj je u show ušao s 225 kilograma, noseći teret vlastitih ograničenja i ne skrivajući da ga je ta težina doslovno usporila - ponajprije u poslu, a potom i u svim ostalim aspektima života. No već u prvom tjednu skinuo je čak 10,1 kilogram! Dominik se pokazao kao primjer nevjerojatne upornosti i snage volje, a vaga je samo potvrdila njegovo zalaganje i uslijedio je gubitak od 19,9 kilograma dok je Kate, pak, dokazala da odlučnost ruši sve prepreke - već sada ima 19,2 kilograma manje i svakim danom pokazuje da se borba itekako isplati.

Uopće ne mogu zamisliti da imam toliko kila", govorila je Kate na prvom vaganju devete sezone 'Života na vagi', kada joj je vaga pokazala 213,6 kilograma, a sada je sretna što su njihovi rezultati motivacija i poruka svima da je promjena moguća kada se spoje upornost, disciplina i podrška.

Dominik je zasad zadovoljan svojim zalaganjem i brojkama na vagi, kaže da su to sve realni rezultati jer je samo prije četiri tjedna imao 169,3 kilograma. A vatreni dinamovac Domagoj na ulasku u show obećao je da ni u jednom trenutku neće odustati i sada svakim kilogramom manje ide do svog cilja - skinuti čak sto kilograma! Trener Edo mi je rekao da bih mogao biti prvi koji je skinuo 100 kilograma u ovom procesu", kaže i odlučno dodaje: Treninzi i prehrana više mi nisu nikakav problem."