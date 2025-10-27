Gotovo je posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi', poznat drugi finalist - pogledajte rezultate!

Vaga je ovoga puta bila nemilosrdna i jasna. Apsolutni pobjednik večeri bio je Domagoj, koji je u trinaestom tjednu uspio izgubiti nevjerojatnih 3,1 kilogram, što je predstavljalo 1,7 % tjelesne mase. Njegov ukupan gubitak od početka showa sada iznosi impresivnih 50,3 kilograma. Upravo ga je fantastičan ukupan postotak izgubljene mase od 22,4 % katapultirao iznad zelene linije i osigurao mu direktan ulazak u finale.

"Top je, ne znam što bih rekao. Stvarno, 50,3 kile... još tjedan dana do kraja", u nevjerici je komentirao Domagoj, koji je postao prvi sigurni finalist uz Dominika.