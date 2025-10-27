Gotovo je posljednje vaganje pred finale 'Života na vagi', poznat drugi finalist - pogledajte rezultate!

Rezultati na vagi: Tko je osigurao finale, a tko drhtao pred izbacivanjem?
Vaga je ovoga puta bila nemilosrdna i jasna. Apsolutni pobjednik večeri bio je Domagoj, koji je u trinaestom tjednu uspio izgubiti nevjerojatnih 3,1 kilogram, što je predstavljalo 1,7 % tjelesne mase. Njegov ukupan gubitak od početka showa sada iznosi impresivnih 50,3 kilograma. Upravo ga je fantastičan ukupan postotak izgubljene mase od 22,4 % katapultirao iznad zelene linije i osigurao mu direktan ulazak u finale.
"Top je, ne znam što bih rekao. Stvarno, 50,3 kile... još tjedan dana do kraja", u nevjerici je komentirao Domagoj, koji je postao prvi sigurni finalist uz Dominika.
Iako je izgubila jednak postotak kao i Domagoj (1,7 %), Nena je zbog nižeg ukupnog postotka (21,5 %) pala ispod zelene linije, unatoč sjajnom rezultatu od 1,4 kilograma manje. Ante je, pak, iskusio što znači "Pirova pobjeda". Iako je na vagu donio prednost od 1,4 kg, njegov stvarni gubitak od samo 0,5 kg nije bio dovoljan. S ukupnim rezultatom od 1,9 kg (1,4 %), našao se u zoni ispadanja. Marija je izgubila 0,8 kg, dok je Josipa lakša za 1,3 kg (1,1 %), što ih je obje stavilo ispod opasne zelene linije.
