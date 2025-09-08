Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Hitna pomoć stigla na poligon 'Života na vagi': 'Jedva podnošljiva bol u predjelu želuca!'

Tijekom izazova Dubravku je naglo pozlilo, a cijeli tim je u šoku gledao kako stiže hitna pomoć. Na kraju su uslijedili olakšanje i smijeh

RTL.hr
08.09.2025 21:45

Dubravko, kandidat koji je već na početku pokazao vedar duh, iznenada se požalio na snažne bolove u trbuhu, a njegova bol bila je toliko jaka da je odmah pozvana Hitna pomoć. "Jedva podnošljiva bol u predjelu želuca, razvaljivanje... Bojim se da nije bruh," rekao je Dubravko dok su ga pregledavali medicinari. Svi su s napetošću gledali kako ga ekipa hitne pregleda, uključujući i trenera Edu, koji nije skrivao zabrinutost. Na sreću, nije bilo ništa opasno, i Dubravko se vrlo brzo oporavio, a Edo je s olakšanjem rekao: "Stari, zabrinuo sam se. Nemoj mi to raditi!"

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi dubravko
Život na vagi

WOW! Željka se vratila na 'Život na vagi': 'Prije mi je jedini užitak bila hrana, a sad putujem i uživam!'

Život na vagi

Ivica se služi taktikom, a Ivanu prekipilo: 'Bio sam jako ljut na njega!'

Moglo bi te zanimati

Antonija se oprostila u suzama: 'Ne želim se opravdavati, želim ići naprijed'

Emotivni oproštaj Antonije: 'Sad ti je ovo ozbiljno, jer treće prilike nema'

Edo se slomio zbog Antonije: 'Imam osjećaj da si si sama presudila prije dolaska'

Antonija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o ispadanju: 'Nisam iskoristila sve što sam mogla, ali to ne znači da odustajem'

Trenerica Mirna zabrinuta za Zvonimira: 'Podsjeća me na Alinu - ide prema pobjedi, ali ovo je krivi način!'

Ana spašava pse s ulice, a u 'Život na vagi' je došla s jasnim ciljem: 'Želim popraviti sebe i svoje zdravlje'