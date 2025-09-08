Hitna pomoć stigla na poligon 'Života na vagi': 'Jedva podnošljiva bol u predjelu želuca!'

Dubravko, kandidat koji je već na početku pokazao vedar duh, iznenada se požalio na snažne bolove u trbuhu, a njegova bol bila je toliko jaka da je odmah pozvana Hitna pomoć. "Jedva podnošljiva bol u predjelu želuca, razvaljivanje... Bojim se da nije bruh," rekao je Dubravko dok su ga pregledavali medicinari. Svi su s napetošću gledali kako ga ekipa hitne pregleda, uključujući i trenera Edu, koji nije skrivao zabrinutost. Na sreću, nije bilo ništa opasno, i Dubravko se vrlo brzo oporavio, a Edo je s olakšanjem rekao: "Stari, zabrinuo sam se. Nemoj mi to raditi!"