Hoće li crveni ponovno izgubiti jednog člana tima? 'Plavci su kilogram jači i malo se bojim'

Oba tima imaju prednost od nekoliko kilograma, međutim, plavci su kilogram jači i malo se bojim za crvene", iskreno je rekla Mirna dok je Edo optimistično najavio: Pobjednički smo završili prošli tjedan i očekujem da ćemo nastaviti i dalje."

Danas će 'Život na vagi' napustiti osoba iz tima koji bude imao slabiji rezultat - slabiji tim prepolovit će žuta linija; dvije osobe bit će iznad žute linije, a dvije ispod i glasuju oni iznad žute linije.

Nije mi dobro, pere me adrenalin. Imao sam taj izazov u kojem sam se nažderao i nije mi bio tako jak tjedan u glavi kao prošli, baš me strah vage ovaj put", rekao je Tomo, no Antonio je bio optimističniji: Mislim da je 11. tjedan bio dobar, radili jesmo, ne znam je li to dovoljno ili nije, ali jako smo se trudili i spreman sam za vagu."

