Hoće li Mirna spasiti članicu tima? Emocije na vrhuncu pred ispadanje

Iako je plavi tim na vaganju imao lošiji rezultat, ništa nije moglo izbrisati emocije i predanost koje su pokazali. Najteži trenutak bio je onaj kada je postalo jasno da bi Josipa, koja se već neko vrijeme bori s ozljedom, trebala napustiti show. Ali trenerica Mirna Čužić nije dopustila da se to dogodi. "Joker ide u akciju", odlučno je poručila Mirna. "Da je bilo tko od tima bio ispod linije, danas bi bila patkica jer su svi zaslužili ostati, a pogotovo Josipa. Unatoč ozljedi, trudi se, ne odustaje, i nekad mi suza dođe na oči jer znam da je boli, ali gura dalje. Od srca joj predajem patkicu."

Josipa, vidno dirnuta, kroz suze je rekla: "Pomiješano sam s osjećajima zahvalnosti i sreće. Hvala cijelom timu, Mirni, patkici... Sad osjećam još veću odgovornost da dam apsolutno sve od sebe, pa i preko granica boli." Još jednom, 'Život na vagi' pokazao je da nije samo borba s kilogramima, već i priča o međusobnoj podršci, upornosti i ljudskosti.

