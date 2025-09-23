Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Hoće li Mirna spasiti članicu tima? Emocije na vrhuncu pred ispadanje

Nakon lošijeg timskog rezultata i Josipine borbe s ozljedom, Mirna je odlučila, patkica ide njoj! Kandidati su emotivno reagirali, a Josipa se zahvalila s mnogo emocija

RTL.hr
23.09.2025 22:45

Iako je plavi tim na vaganju imao lošiji rezultat, ništa nije moglo izbrisati emocije i predanost koje su pokazali. Najteži trenutak bio je onaj kada je postalo jasno da bi Josipa, koja se već neko vrijeme bori s ozljedom, trebala napustiti show. Ali trenerica Mirna Čužić nije dopustila da se to dogodi. "Joker ide u akciju", odlučno je poručila Mirna. "Da je bilo tko od tima bio ispod linije, danas bi bila patkica jer su svi zaslužili ostati, a pogotovo Josipa. Unatoč ozljedi, trudi se, ne odustaje, i nekad mi suza dođe na oči jer znam da je boli, ali gura dalje. Od srca joj predajem patkicu."

Josipa i Mirna, Život na vagi
Josipa i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Josipa, vidno dirnuta, kroz suze je rekla: "Pomiješano sam s osjećajima zahvalnosti i sreće. Hvala cijelom timu, Mirni, patkici... Sad osjećam još veću odgovornost da dam apsolutno sve od sebe, pa i preko granica boli." Još jednom, 'Život na vagi' pokazao je da nije samo borba s kilogramima, već i priča o međusobnoj podršci, upornosti i ljudskosti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

josipa život na vagi
Život na vagi

Dubravko zaplakao na vagi nakon najboljeg rezultata sezone: 'Bit će još bolje!'

Moglo bi te zanimati

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Gledatelji na društvenim mrežama pružili podršku emotivnom Edi: 'Na rubu plača je bio, stvarno mi ga je teško gledati'

Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Trenerica Mirna s kolegom podijelila svoju metodu nošenja sa stresom: 'Negdje gdje ću biti sama sa sobom'

Trener crvenih Edo je pred zidom: 'Ja sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom'