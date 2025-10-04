Hoće li ovo Katarinu spasiti od odustajanja? Trener Edo uputio joj snažnu poruku: 'Sada si ti ta koja stvara čuda'

Sama pomisao na vremensko ograničenje stvorila je ogroman pritisak, a Katarina se našla na rubu odustajanja. "Spominju se te četiri minute i naravno, u tom trenutku ne da me hvata neki strah, nego nervoza", priznala je, dodajući s osjećajem nemoći: "Ma ne znam, ja više ne mogu." Njezina tjeskoba nije proizlazila samo iz straha od neuspjeha, već iz duboke želje da ne iznevjeri svoj tim. "Zabrinuta sam zato što želim pridonijeti, da uspijem doći pa da ja pomognem na neki način do tih pola kilograma. To me najviše zabrinjavalo", objasnila je, otkrivajući kako je teret kolektivnog uspjeha postao njezin osobni izazov. Prepoznavši Katarininu borbu, trener Edo prekinuo je vrtlog negativnih misli i usmjerio fokus na ono što je uistinu važno. "Fokusirate se na krive stvari", započeo je, a zatim se obratio izravno njoj. "Ovo je test da vidiš što si napravila u ovih sedam tjedana." Edo je izazov postavio u širi kontekst, podsjetivši je da njezina borba ima veći smisao. "Ti moraš razmišljati o ovome, vani postoji hrpa ljudi koji imaju isti problem kao ti i koji misle da ne mogu", rekao je snažnim tonom, tjerajući je da svoju ulogu sagleda izvan granica poligona.

Ključni trenutak nastupio je kada ju je podsjetio na njezinu prošlost i transformaciju koju je već prošla. "Ti si bila ta koja je pred televizorom gledala 'Život na vagi' i mislila o tome, gledala ljude koji su čudotvorci", nastavio je Edo, a zatim isporučio rečenicu koja je promijenila sve: "Sad si ti ta. I sad razmišljaj o tome na taj način."Ovim riječima, Edo je poligon pretvorio iz nepremostive prepreke u priliku. Objasnio je da smisao nije samo u izvršavanju zadatka, već u pomicanju vlastitih granica. "Smisao ovog izazova je da vidite koliko ste spremni izaći iz svoje zone komfora, koliko ste napredovali i, u konačnici, da se igrate ovdje i date sve od sebe", poručio je. Na kraju, sveo je golemi izazov na pravu mjeru, ohrabrujući je da ga prihvati kao dio svog životnog puta. "Ovo tu je samo još jedan mali izazov u tvom životu. Kako god da ga odradiš, proći ćeš ga dobro."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.