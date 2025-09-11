Hoće li plavi zbog ozljede izgubiti važnu kariku? Nagrada na Velikom izazovu mogla bi sve promijeniti: 'Možda je dosad najbolja'

Pred kandidatima ' Života na vagi ' je Veliki izazov koji će već na prvi pogled izazvati znatiželju, ali i lagani strah pojedinaca. Svaki tim ima zadatak prebaciti lopte preko zida pomoću trampolina. S druge strane zida nalaze se mreže kojima kandidati moraju hvatati lopte i ponijeti ih do košara. No kako sve ne bi bilo tako jednostavno, Mirna i Edo uvest će dodatna pravila i na kandidate prenijeti dio odgovornosti.

Vrijeme je da zaista pokažete svoje motoričke sposobnosti i dobar dogovor unutar tima jer nagrada je dosad možda najbolja", zaintrigirat će ih sve treneri.

Borbe i truda neće nedostajati, kao ni ozljeda, pa će zbog jedne kandidatkinje nakon izazova morati intervenirati i Hitna! Može li nastaviti trenirati kao i ostali ili će njezin plavi tim na neko vrijeme izgubiti važnu kariku?

Naporni trening bit će potpuno različita priča za crvene i plave. Jedni će sve odrađivati s velikom dozom motivacije i jasnim ciljem, dok će drugima nedostajati elana i želje pa će dan obilježiti velike sumnje, ali i prigovori te ljutnja trenera.

Trenerica Mirna jednoj će članici svog tima pomoći da se lakše nosi s velikim strahom s kojim se bori već godinama, a motivacijski sastanci na kraju dana pokazat će koliko kandidatima znači tim i podrška trenera.

