I Edo i plavci su jako razočarani što je Ivica odlučio otići kući: 'Nemam više snage ni za što'

Počeo je još jedan trening, Mirna je bila zadovoljna što su njezini crveni odlučili intenzivnije trenirati, a plavci su šokirali Edu kada su mu rekli da Ivica nije došao na trening jer želi kući, što ih je sve jako pogodilo. Od jutra se ne osjećam dobro, hvata me nostalgija za obitelji... To mi se nakuplja već dva tjedna, to se kuha u meni, kipi... Suzdržavao sam se ovih dana, ali danas je eksplodiralo, i to je to. Toliko su me emocije obuzele da nemam više snage ni za što", rekao je Ivica.

Edo je došao pred Ivičinu kućicu, a on mu je odmah rekao da napušta show, što je njemu zvučalo kao da ga nema smisla nagovarati da ostane. Objašnjavao mu je kako bolovi u leđima i koljenima neće proći kad dođe kući, ali kad mu je Ivica priznao da se već dva tjedna muči s odlukom, a nikome to nije rekao, Edi je bilo jasno da nije ni bio uključen u taj proces.

Uvjeren je da će supruga i djeca razumjeti njegov izbor, a razočarani Edo morao se pomiriti s tim pa je rekao: Odgovornost je ipak na onima koji su došli tražiti promjenu." Ivica smatra da je puno naučio o prehrani i treninzima te da će moći nastaviti vani. Nema povratka na staro", obećavao je Ivica koji jedva čeka da zagrli svoju djecu. Iz njegova tima bili su jako razočarani i smatraju da je pogriješio.