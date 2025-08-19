I na treningu za Svjetsko prvenstvo, Sinkovići šalju poruku kandidatima iz 'Života na vagi'

Najuspješniji hrvatski olimpijci Martin i Valent Sinković trenutačno se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Šangaju, a ujedno šalju snažnu poruku kandidatima nove sezone 'Života na vagi' - strpljenje, ustrajnost i zdrave navike ključ su svakog uspjeha.

Kako pamtite gostovanje u sedmoj sezoni 'Života na vagi'? Kakav je bio osjećaj biti dio tog posebnog treninga s kandidatima?

Martin: Bilo mi je iznimno drago gostovati u 'Životu na vagi'. Oduvijek sam cijenio taj show jer smatram da doista pomaže ljudima. Poseban je osjećaj bio odraditi trening s kandidatima i nadam se da smo ih svojim prisustvom inspirirali te im barem malo olakšali put prema cilju. Valent: To gostovanje pamtim kao zanimljivo i drugačije iskustvo. Kandidati su bili vrlo motivirani, željni trenirati i učiti. Emisija je pozitivna i potiče na važne životne promjene, što mi se posebno svidjelo.

icon-expand Martin i Valent Sinković, Život na vagi FOTO: RTL

Je li vas iznenadila činjenica da je Hrvatska na trećem mjestu u srednjoj Europi po udjelu pretilih odraslih osoba, odmah iza Rumunjske i Mađarske? Kako to komentirate iz sportskog, ali i vlastitog kuta gledanja?

Martin: Nažalost, taj me podatak nije iznenadio jer sam ga već ranije znao. Upravo zato snažno se zalažem za promicanje sporta i zdrave prehrane. Valent: Već se dugo zna da je Hrvatska pri vrhu europske ljestvice po pretilosti pa me ta statistika nije iznenadila. Problem je u premalo rekreativne aktivnosti i nedovoljnoj brizi o prehrani, što je posljedica općeg načina života. Potrebno je puno vremena da se to promijeni, no primjećujem napredak - posljednjih 15 godina sve više ljudi trči, vozi bicikl i općenito se više rekreira. To je dobar smjer, ali proces je dugotrajan.

Primjećujete li i sami, u svakodnevnom životu, da je sve više djece i mladih s prekomjernom tjelesnom masom? Što mislite da bi društvo, ali i pojedinci, mogli učiniti kako bi se to promijenilo?

Martin: Primjećujem da je sve više ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom. Glavni razlozi su neaktivnost i loša prehrana. Često se odlučujemo za najbrže, ali nezdravije opcije poput pekara i fast fooda, a premalo se krećemo jer mislimo da je lakše ništa ne raditi - no to nas na kraju čini nesretnijima. Valent: Iako ne obraćam uvijek posebno pažnju, jasno je da ima djece s prekomjernom težinom, što smatram vrlo zabrinjavajućim. Veliku odgovornost u tome imaju roditelji, koji bi se trebali brinuti o zdravim navikama svoje djece - od redovite tjelesne aktivnosti do zdrave, domaće hrane. Problem je i u tome što ljudi danas imaju sve manje vremena za kuhanje, pa češće posežu za naručenom hranom ili fast foodom.

Koliko vam je važno svojim primjerom motivirati druge, pogotovo mlađe generacije? Vidite li to kao dio svoje sportske uloge u društvu?

Martin: Motivirati druge smatram vrlo važnim, a trudim se to činiti prvenstveno vlastitim primjerom. Želim ljudima pokazati da je proces gubitka kilograma zahtjevan i dugotrajan, ali da se trud itekako isplati. Kada postignemo zdravu tjelesnu težinu, osjećamo se zadovoljnije i sretnije, a vjerujem u onu staru izreku - u zdravom tijelu zdrav duh. Valent: Smatram da je sportašima obveza prenositi svoje znanje i iskustvo te motivirati druge, osobito mlade. To je i način da društvu vratimo barem dio onoga što ono daje nama kroz podršku u sportu. Kada mladi vide naše rezultate, nadam se da ih to potiče da i sami krenu u sport i razviju zdrave životne navike.

Čime ste trenutno najviše zaokupljeni? Za koji se važan sportski događaj trenutačno pripremate?

Martin: Trenutno smo u pripremama za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u rujnu u Šangaju. To nam je najveći sportski fokus u ovom trenutku i nadamo se da će natjecanje proći uspješno.

icon-expand Sinkovići kao motivatori Života na vagi FOTO: RTL

S obzirom na to da ste i roditelji, kako balansirate između obiteljskog života i profesionalnog sporta?

Valent: Kada postaneš roditelj, prioriteti se promijene - fokus se stavlja na djecu. Prije sam bio potpuno usmjeren na sport, ali uz dobru organizaciju moguće je postići ravnotežu. Djeca su mi dodatna motivacija, a posebno mi je važno da jednog dana, kada odrastu, mogu vidjeti svog tatu kako je i dalje uspješan.

Koliko vam je važno da vaša djeca steknu zdrave navike, bilo putem sporta, prehrane ili općenito načina života?

Valent: Smatram da je iznimno važno da djeca od malih nogu usvoje zdrave navike jer ih onda nose kroz cijeli život. Ključ je u edukaciji i vlastitom primjeru - ako roditelji vode aktivan život i paze na prehranu, velika je vjerojatnost da će i djeca usvojiti iste vrijednosti.

Kakve poruke želite poslati kandidatima nove, devete sezone 'Života na vagi'? Što im želite poručiti iz vlastitog iskustva i sportske karijere?

Martin: Poručio bih im da budu strpljivi i ustrajni. Promjene ne dolaze preko noći, ali svaki korak prema cilju vrijedi. Bit će teških trenutaka, no upravo tada treba vjerovati u proces i ne odustajati. Iz vlastitog iskustva znam da trud i disciplina na kraju donose ne samo fizičke rezultate nego i osjećaj ponosa i zadovoljstva. Valent: Savjetovao bih im da iskoriste ovu priliku maksimalno i da vjeruju trenerima i programu. U sportu sam naučio da nema uspjeha bez predanosti i rada iz dana u dan. Svaki mali napredak je važan, a kad se zbroje svi ti koraci, rezultati mogu biti nevjerojatni.