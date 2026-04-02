Život na vagi

Iako je ispala među prvima, Tamara iz 'Života na vagi' danas ponosno pokazuje novu figuru

Tamare se mnogi sjećaju kao kandidatkinje koja je među prvima napustila 'Život na vagi', no njezina priča tu nije završila. Upravo suprotno, čini se da je tek tada počela

02.04.2026 16:00

Tamara je sudjelovala u devetoj sezoni showa 'Život na vagi', iz koje je ispala vrlo rano, no to je nije obeshrabrilo. Iako nije imala priliku dugo ostati u programu, odlučila je nastaviti borbu izvan kamera, i upravo tu dolazi do izražaja njezina prava snaga.

Rezultati koji govore sami za sebe

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije koje jasno pokazuju koliko se promijenila. Razlika između "prije i poslije" je očita, linija je znatno vitkija, a samopouzdanje koje danas zrači gotovo je jednako upečatljivo kao i fizička transformacija.

Uz objavu je kratko poručila: "Red, rad i disciplina...", čime je sažela cijeli proces kroz koji je prošla.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: Instagram

Transformacija bez reflektora

Za razliku od mnogih kandidata koji najveće promjene postižu tijekom snimanja, Tamara je svoj najveći napredak ostvarila upravo nakon izlaska iz showa. Bez kamera, bez pritiska i bez strukture emisije, oslonila se isključivo na vlastitu motivaciju.

Dokaz da početak ne određuje kraj

Njezina priča danas je inspiracija mnogima jer pokazuje da ne postoji kriv početak. Iako je ispala među prvima, Tamara je dokazala da uspjeh ne ovisi o plasmanu u showu, nego o upornosti nakon njega.

Danas njezina transformacija govori sama za sebe i jasno šalje poruku da su red, rad i disciplina i dalje najjača formula za promjenu.

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

tamara život na vagi život na vagi 2025 život na vagi deveta sezona
