'Idem doma!' - Katarina se slomila usred izazova: 'Ne volim kad me se ide na nešto nagovarati!'

Pred kandidatima 'Života na vagi' ovoga puta našao se novi fizički i mentalni izazov, brdovita motor cross staza. Natjecatelji su morali prenositi teške dijelove motora uz izrazito strmu i sklisku uzbrdicu, a zadatak je najteže pao Katarini. Već pri samom dogovoru o strategiji, Katarina je izgubila kontrolu nad emocijama. "Ne volim kad me se ide na nešto dogovarati!", rekla je kroz suze. Trenerica Mirna Čužić odmah je prepoznala što se krije iza njezine reakcije: "Mislim da njen strah najviše leži u tome da će opet iznevjeriti tim. Da se ne osjeća kao punopravna članica i da ne pridonosi rezultatu, odnosno da je ona, na neki način, krivac za gubitak na izazovima."

Katarina se u emocijama povukla, a iz nje je izletjelo ono najgore: "Idem doma!", poručila je kroz suze, dok su je suigrači pokušavali smiriti i motivirati. Psihološki pritisak sve je veći, a granice izdržljivosti puca ne samo tijelo, već i srce.

