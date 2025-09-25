Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

'Idem doma!' - Katarina se slomila usred izazova: 'Ne volim kad me se ide na nešto nagovarati!'

Novi izazov na uzbrdici doveo je Katarinu do ruba, suze, panika i misli o odustajanju ponovno su u prvom planu

RTL.hr
25.09.2025 07:00

Pred kandidatima 'Života na vagi' ovoga puta našao se novi fizički i mentalni izazov, brdovita motor cross staza. Natjecatelji su morali prenositi teške dijelove motora uz izrazito strmu i sklisku uzbrdicu, a zadatak je najteže pao Katarini. Već pri samom dogovoru o strategiji, Katarina je izgubila kontrolu nad emocijama. "Ne volim kad me se ide na nešto dogovarati!", rekla je kroz suze. Trenerica Mirna Čužić odmah je prepoznala što se krije iza njezine reakcije: "Mislim da njen strah najviše leži u tome da će opet iznevjeriti tim. Da se ne osjeća kao punopravna članica i da ne pridonosi rezultatu, odnosno da je ona, na neki način, krivac za gubitak na izazovima."

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Katarina se u emocijama povukla, a iz nje je izletjelo ono najgore: "Idem doma!", poručila je kroz suze, dok su je suigrači pokušavali smiriti i motivirati. Psihološki pritisak sve je veći, a granice izdržljivosti puca ne samo tijelo, već i srce.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

katarina život na vagi
Život na vagi

Ivan jauče od boli, Edo ga ne pušta: 'Za grč uvijek imam rješenje'

Život na vagi

Plavi tim ne skida osmijeh s lica, ali netko mora napustiti show: 'Volim nasmijavati ljude!'

Moglo bi te zanimati

Tko je popio vino? Nova afera trese 'Život na vagi'!

Marica iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrila: 'Dala sam otkaz i posvetila se vlastitoj firmi. Osjećam se bolje nego ikad prije'

GallaSandalla smršavio 4,5 kg pa zaplesao na Instagramu! Trener Edo mu poručio: 'Sve sam ti omogućio'

GallaSandalla progovorio o burnom treningu: 'Počeo sam padati, bila mi je godišnjica s dragom'

Crveni u euforiji: GallaSandalla rasturio na vagi

Dominik više nije za kapetana? 'Puca po šavovima, ne zna podnijeti pritisak, viče na sve'