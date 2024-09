Igor za RTL.hr o iskustvu u 'Životu na vagi': 'Moje zdravlje je nemjerljivo bolje! Sad nagovaram i suprugu da ide samnom u teretanu'

Kandidat 'Života na vagi' Igor Prpić ispao je iz showa nakon trećeg ciklusa. Kandidate je nagovarao da na ceduljicu napišu njegovo ime, a svi su to i učinili. Za RTL.hr je otkrio koji mu je plan za dalje i kako je njegova obitelj reagirala kada ga je ugledala nakon toliko vremena razdvojenosti.

"Bili su zadovoljni. Htio sam ih počastiti s ćevapima kad sam došao, ali mi oni nisu dali", dodao je.

Pitali smo ga i vidi li se kao pobjednik nefinalist.

"Nikad se ne zna, sada radimo žestoko na tome. Nije toliko do novca, nego da volite biti u nečemu dobri. Kod mene je prisutan inat, vjerujem da svi misle da neću uspjeti, ali ja se nadam. Drago bi mi bilo da svi uspiju. Meni bi to veće veselje bilo nego da osvojim novac", rekao je.

Pitali smo ga i zašto je nagovarao druge da ga izbace.

"Vezan sam za obitelj i kuću i onda mi je pod zadnje bilo malo previše svega. Jednostavno, osjetio sam da je vrijeme da nastavim doma. Prezadovoljan sam, i ja i moja okolina. Kad sam izašao, rekao sam da nikada nešto slično ne bih napravio. Sada mislim drugačije. To je odličan show koji me pokrenuo. Minusa nema, stvarno je bilo odlično, od smještaja peko kandidata do trenera. Prezadovoljan sam", rekao je Igor.