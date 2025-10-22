Emisije
Život na vagi

'Igram po svojim pravilima': Nena iz 'Života na vagi' otkrila svoju taktiku i koga planira poslati kući!

U razgovoru s trenericom Mirnom, Nena je otkrila svoju beskompromisnu taktiku koja bi mogla presuditi sudbinu mnogih

RTL.hr
22.10.2025 07:00

Nena je razvila sustav koji je, prema njezinim riječima, imun na vanjske utjecaje. U otvorenom razgovoru s trenericom Mirnom, otkrila je kako donosi odluke o tome čije će ime napisati na pločicu za eliminaciju. Njezina metoda nije vođena timskim bojama ni osobnim simpatijama, već isključivo jednim kriterijem – trudom. "Ja uvijek sve odluke donosim sama. Imam svoj redoslijed po tome kako mislim koliko se tko trudi", odlučno je izjavila Nena. Potvrdila je da ima vlastiti "raspored" imena koje bi pisala, ovisno o tome tko se nađe ispod žute linije. Na Mirnino pitanje utječe li itko na njezino mišljenje, odgovor je bio jasan: "Nikad u životu. Možda prije, dok sam bila mlađa, ali sad ne." Nena se ne boji osude drugih kandidata jer, kako kaže, ni ona ne osuđuje njihove odluke. Njezin pristup je jednostavan: tko se po njezinoj procjeni najmanje trudi, taj zaslužuje ići kući. To je njezina definicija pravednosti u ovoj fazi natjecanja.

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

"S njene perspektive, zaista je pravedno odlučiti da onaj tko se možda manje trudi, da mu je vrijeme da ode kući", prokomentirala je Mirna, dodajući ključnu ogradu: "Naravno, to je njena osobna perspektiva. Ne znači da možda ta osoba zaista manje radi nego ostali. Ali svatko ima pravo na svoje viđenje i svoju odluku. Mislim da je njen stav zaista pošten." 

Upravo ta subjektivnost Nenine metode unosi najveću dozu neizvjesnosti. Dok ona vjeruje da djeluje pošteno, njezina percepcija nečijeg truda mogla bi se drastično razlikovati od stvarnosti ili percepcije drugih, što otvara vrata za neočekivane i potencijalno šokantne eliminacije. Kako se bliži novo vaganje, jasno je da su karte stavljene na stol. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

nena život na vagi voyo
