Imaju poseban razlog za slavlje! Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' postali kumovi

Ljubavna priča kandidata 'Život na vagi' Silvije i Mislava nastavlja se i izvan kamera, i to na najljepši mogući način. Par koji je svoju vezu započeo pred očima gledatelja sada je zakoračio u novu, posebnu životnu ulogu, onu kumova

Na društvenim mrežama Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' podijelili su emotivnu objavu povodom krštenja malenih Noe i Tome, a njihove riječi dirnule su brojne pratitelje. "Od sada ste djeca Božja! Prepusti Gospodinu putove svoje, u Njega se uzdaj i On će sve voditi", stoji u poruci koju su uputili, uz dodatak: "Zauvijek uz vas - vaši kumovi Silvija i Mislav."

Od realityja do stvarnog života

Podsjetimo, Silvija i Mislav upoznali su se u sedmoj sezoni showa i vrlo brzo shvatili da među njima postoji nešto više od prijateljstva. Njihova priča od borbe s kilogramima do ljubavi inspirirala je mnoge, a nakon izlaska iz showa svoju su vezu okrunili brakom. Danas, osim što čekaju prinovu, grade i život ispunjen obiteljskim i duhovnim vrijednostima, a upravo je ova uloga kumova još jedna potvrda koliko su povezani s ljudima oko sebe.

Nova faza života puna emocija

Uloga kumova za mnoge ima posebno značenje, a čini se da je i za Silviju i Mislava riječ o duboko emotivnom trenutku. Njihova objava nije prošla nezapaženo, komentari podrške i čestitke samo su se nizali. Od televizijskih kandidata do bračnog para koji sada ulazi u roditeljstvo i preuzima odgovorne obiteljske uloge, njihova priča pokazuje koliko se život može promijeniti, i to u najljepšem smjeru.

icon-expand Silvija i Mislav, Život na vagi FOTO: Instagram