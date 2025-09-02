Influencer GallaSandalla u 'Životu na vagi' šokirao se kada je ugledao brojku na vagi: 'Baš sam pretjerao!'

Ivan (25), poznat pod imenom GallaSandalla, stao je na prvo vaganje u 'Životu na vagi' i otvoreno priznao da je brojka koju je vidio bila šok. Vaga je pokazala 162 kilograma . "Baš je to velik broj. Pretjerao sam", rekao je iskreno pred kamerama. "Istinska motivacija sam sam sebi. Prijatelji, obitelj, žena. Moja velika zajednica..." naveo je, naglašavajući koliko mu je važno da promjena bude iskrena i dugoročna.

Ivan želi da ga ljudi, kad ga sretnu na ulici, prepoznaju kao nekoga tko je napravio preokret: "Želim kad me vide na ulici da vide Gallu koji je primjer svima da je stvarno moguće. I da mogu utjecat na ljude još pozitivnije."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.