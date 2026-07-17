Inspirativna priča Gabi iz 'Života na vagi': Pobijedila je sve prognoze, skinula više od 100 kilograma, a danas živi svoj san kao najljepša mama

Priča o Gabrijeli Gabi Crnjac, simpatičnoj djevojci koju je domaća javnost upoznala u prvoj sezoni RTL-ova showa 'Život na vagi' 2017. godine, daleko je više od obične televizijske transformacije. To je duboko emotivna priča o preživljavanju, ustrajnosti i nadvladavanju naizgled nepremostivih životnih prepreka. Danas, kada Gabi u naručju drži svoju kćerkicu Ellu, njezino putovanje stoji kao vječni podsjetnik na to što se sve može postići kada se odbije odustati od vlastitih snova

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Kada je u proljeće 2017. godine prvi put stala na vagu pred kamerama 'Života na vagi', Gabrijela je bila najteža ženska kandidatkinja prve sezone sa 183,7 kilograma. No, ono što je javnost tek kasnije saznala jest činjenica da je njezina najteža životna točka bila još dramatičnija, jer je prije samog ulaska u projekt težila čak 225 kilograma.

icon-expand Gabrijela Crnjac, Život na vagi FOTO: RTL

Težak početak i prvi hrabri koraci pred kamerama

U tom razdoblju njezini su kilogrami bili svojevrsni štit od vanjskog svijeta, a zbog srama je rijetko napuštala sigurnost vlastitoga doma. Ipak, ulaskom u kuću "Života na vagi" donijela je odluku koja joj je u potpunosti promijenila sudbinu. Unatoč stalnim bolovima, fizičkim naporima i emotivnim krizama, Gabi je pokazala nevjerojatan karakter i lavovsko srce. Izolaciju je napustila lakša za 54,7 kilograma, čime je zasluženo odnijela pobjedu u kategoriji nefinalista, ali je kući ponijela i ono najvažnije - ponovno rođeno samopoštovanje.

icon-expand Gabrijela Crnjac, život na vagi FOTO: RTL

Prava bitka izvan svjetala reflektora

Mnogi kandidati nakon izlaska iz kontroliranih uvjeta showa posustanu pod pritiskom starih navika, no za Gabi je pravi posao počeo tek kada su se ugasile kamere. Njezin proces transformacije trajao je godinama, a njezina upornost rezultirala je time da je s vremenom uspjela skinuti nevjerojatnih 137 kilograma, spustivši se na težinu od oko 88 do 90 kilograma.

icon-expand Gabrijela Crnjac FOTO: Instagram - Gabrijela Crnjac

Kako bi spasila svoje narušeno zdravlje i olakšala si daljnji put, Gabi se podvrgnula operaciji smanjenja želuca. O toj temi nikada nije imala dlake na jeziku te je uvijek otvoreno isticala kako operacija nije prečac ni čarobni štapić, već samo koristan alat koji ne znači ništa ako čovjek ne promijeni svoj mentalni sklop i ne nastavi svakodnevno prolijevati znoj u teretani. Nakon toga su uslijedile i iznimno zahtjevne te bolne rekonstruktivne operacije uklanjanja viška kože, operacija vena i bruha, kroz koje je Gabi prošla s nevjerojatnom hrabrošću.

icon-expand Gabrijela, Život na vagi FOTO: Facebook

San o majčinstvu kao najveća pokretačka snaga

Iza svake njezine prolivene suze, svakog ranog treninga i svakog odricanja stajao je samo jedan, najvažniji motiv. Gabi nikada nije skrivala da joj estetski izgled nije bio primarni cilj, već je njezina najveća životna želja bila ostvariti se u ulozi majke. Liječnici su joj godinama ponavljali bolnu istinu da je s njezina početna 225 kilograma trudnoća bila gotovo nemoguća misija i prevelik rizik za njezin život. Upravo je ta spoznaja bila gorivo koje ju je tjeralo naprijed kada bi joj bilo najteže. Svaki izgubljeni kilogram za nju nije bio samo estetski uspjeh, već stvarni, fizički korak bliže njezinu djetetu.

icon-expand Gabrijela, Život na vagi FOTO: RTL

Bajkovit završetak uz malenu Ellu Upornost se na koncu isplatila na najljepši mogući način. Krajem 2025. godine javnost je s oduševljenjem primila vijest o njezinoj trudnoći, a 23. ožujka 2026. na svijet je stigla njezina kćerkica Ella.

icon-expand Gabrijela, Život na vagi FOTO: Instagram