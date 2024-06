Ovako je Irena izgledala prije 'Života na vagi', a ovako danas: 'Divim se sama sebi'

Irena Pušec veliki je borac, a sudjelovanjem u 'Životu na vagi' je ostvarila svoj najveći cilj i poboljšala zdravlje. Naime, Irena je majka, baka i supruga, a u kuću je ušla s 169,9 kilograma zbog kojih se teško kretala.

"Kilogrami su se nakon trudnoće nagomilavali, bole me i fizički i psihički. Ne mogu ništa s tim nogama i kilogramima. Svaki posao mi je težak. Ne osjećam se kao normalna osoba, ne mogu se pokrenuti i to me sve psihički ubija", rekla je Irena na prvom vaganju, a otkrila je kako je čak zbog njih dobila i otkaz.