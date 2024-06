Irena iz 'Života na vagi' završila na operaciji: 'Još uvijek me boli, ali oporavljam se'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Irena Pušec u showu je skinula više od 30 kilograma, a sa svojom transformacijom nastavlja i dalje. Da je sretna, vesela i poletna, potvrdila nam je i sama, a otkrila je i kako se prije nekoliko dana vratila kući s operacije koljena.

"Na operaciju sam išla u ponedjeljak u Opću bolnici Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Bilo me je strah dok to sve nije prošlo, boljelo me je i boli još i sada, ali nije to više ta bol kao ranije. Sada se polako oporavljam, hodam na štakama, već sam danas i kuhala i čistila, a tek je četvrti dan. U srijedu sam došla doma, hvala Bogu, zasad je sve dobro", otkrila je Irena.