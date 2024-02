Irena Pušec iz 'Života na vagi': 'Sada sam žena kakva sam oduvijek željela biti - živim novi život i ne odustajem od sebe'

Jedna od najupečatljivih kandidata protekle sedme sezone 'Života na vagi' svakako je 48-godišnja majka i baka Irena Pušec iz Donje Stubice, koja je ganula gledatelje svojom tužnom pričom jer zbog problema s debljinom četiri godine nije napustila svoj dom!

Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su mi gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u 'Život na vagi'. Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija. Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati. Sama dalje ne mogu", kroz suze je govorila Irena kad je prvi put početkom rujna prošle godine stala na vagu u showu dok su je iz publike bodrili i sve to emotivno proživljavali njezini suprug, sestra, šogor i buduća snaha. Vaga je tada pokazala da Irena ima 169,9 kilograma i da je pred njom dug put do boljeg života.