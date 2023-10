Irena za RTL.hr nakon ispadanja: 'Više ne pijem određene lijekove, a jedva čekam šetnju s unucima'

Biste li nešto drugačije napravili da možete ovo sve ponoviti?

Dala sam sto posto od sebe i to su vidjeli svi. I trenerica i što se tiče prehrane, uvijek sam jela ono što su napravili i nikada nisam bila gladna. Mislim da ne bih mijenjala ništa drugo. Imala sam jake bolove, to su moja koljena koja više ništa ne vrijede i ja moram skinuti određenu kilažu da bih ih mogla popraviti. Još idem na skidanja kilograma do finala pa dolaze i koljena na red. Napredak vidim u svojim nogama. Noge su mi bile jako naotečene, vidjela sam da se smanjio i broj što se tiče odjeće... Moja psiha je drugačija nego kada sam došla. Mnoge stvari sam si posložila u glavi, za koje sam smatrala da to više nikad neću moći. Sve to uz pomoć psihologa. Sve sam si posložila u glavi kako treba.

Što ste sve promijenili?

Nema više prejedanja, nema više sjedenja u fotelji, nema više moljenja da ti netko nešto donese, sve moram sama. To su me moji kandidati naučili. Uvijek su mi govorili da se debelima ne pomaže. Da se moram pokretati. Nisam mogla uz stepenice i to mi je tu bio velik izazov. Stavila su me na kat i to mi je bio velik izazov. Nisam mogla do sinove sobe da mu malo počistim. To mi je veliki napredak, sad to mogu. Sve sam to riješila. Više ne pijem tablete za tlak, tablete za vodu, sve sam si sredila. Baš sam ponosna što se toga tiče. Manje trebam pumpice jer sam ja asmatičar. Nakon velikog napora je nisam nijedanput trebala.

Cijeli video pogledajte na RTL.hr. Show 'Život na vagi' ne propustite pogledati i na platformi Voyo.