Irena zbog pretilosti četiri godine nije napustila kuću! 'Vrijeme je da nešto poduzmem'

Irena Pušec (48) je majka, baka i supruga, a zbog problema s pretilosti jako teško hoda. "Imam problema s nogama, voda se nakuplja na sve žive načine i to je problem. Zato sam se prijavila u 'Život na vagi'. Kola su krenula nizbrdo poslije trudnoće. Prve pa druge, pa se to nagomilavalo, nije se skidalo... Kilogrami me boli i fizički i spihički. Ne mogu ništa s tim nogama i kilogramima. Svaki posao mi je težak. Ne osjećam se kao normalna osoba, ne mogu se pokrenuti i to me sve psihički ubija", rekla je.

Ireni su zbog kilograma dali otkaz, a posljednji se put dobro osjećala prije pet godina. Već je nekoliko godina konstantno doma, odnosno četiri godine nije napustila kuću. "Ne mogu hodati", zavapila je i rekla kako teži tome da ponovno sa suprugom i djecom negdje otputuje.

Vrijeme je za promjenu, svjesna je toga, a velika joj je podrška njezina obitelj. U prvoj epizodi rekli su kako se jako boje za njezino zdravlje. Vaga je Ireni pokazala kako ima 169,9 kilograma. "Više nego što sam mislila. Sram me toga, ali ne mogu si pomoći", zaključila je.