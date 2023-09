Irenine suze radosnice zbog čučnjeva: 'Napravila sam ih 20! Veliki je to pomak za mene!'

Treneri su odveli kandidate na motocross stazu i objasnili im izazov za koji su zaključili da Irena i Ljube još nisu spremne te da ne žele riskirati da se ozlijede. Teško mi je hodati po ravnom, a kamoli ovo. Jako me to frustrira jer želim biti u podršci svojoj ekipi, a ne mogu", rekla je Irena dok Ljube nije bila presretna zato što je željela probati. Ali treneri najbolje znaju koje su naše mogućnosti i brinu se za naše zdravlje tako da poštujem njihovu odluku", dodala je Ljube.

Dosta uspješno su svi prolazili poligon, no Mislav je želio sve proći što brže pa je pao na gredi. Srećom, nije se ozlijedio i odlučno je nastavio do cilja. Želio sam dokazati sebi da mogu nešto, da napredujem, da se pokrenem napokon", rekao je Mislav, kojeg su svi nagradili velikim pljeskom kad je došao na cilj. Umoran sam, ali jako sretan. Sve sam dao od sebe", rekao je.

Marie je komentirala kako joj je bilo teško zato što joj je sve bilo klizavo. Do guma sam došla i stvarno je bila koma", rekla je Marie koja je zastala na zadnjoj prepreci jer joj se malo zavrtjelo u glavi. Naposljetku je sve završila, ali ne u zadanom vremenu, što ju je jako pogodilo. Bila sam ljuta na samu sebe", iskreno je rekla, a ostali su je bodrili jer je ipak prošla poligon.

Anđela i Nina završile su prije zadanog vremena, a Kruno je bio preplašen. Mislio sam da ja to neću moći", rekao je i svi su ga bodrili, što mu je bilo jako drago. Iako nije uspio proći poligon u zadanom vremenu, kasnio je samo osam sekundi! Uspio sam prebroditi i mentalnu i fizičku prepreku", bio je zadovoljan Kruno. Marseli su smetale tenisice pa ih je skinula, bosa nastavila dalje i prošla kroz cilj za četiri minute i 44 sekunde. Puno mi znači što sam izvršila zadatak i ponosna sam na sebe jer je to jedna mala pobjeda u mom životu, a one će se nizati još više", rekla je.

Leonardo je želio biti najbolji i uspio je proći poligon za 2.03 minute, što je samo sekundu lošije od Martinova vremena! Treneri su bili sretni svime što su pokazali i pohvalili kandidate što su jako navijali bez obzira na timove. Svi smo još uvijek jako složni i nadam se da će to potrajati", komentirala je Silvija. Treneri su otkrili kako su kandidati u timskom izazovu izgubili 1% od cilja ovog ciklusa koji iznosi 3,9% tjelesne mase, no čeka ih još i posljednji trening prije vaganja.