Irenu iz 'Života na vagi' čeka još jedna operacija: 'Ne odustajem, želim ponovno trenirati'

Irena je završila na operaciji koljena početkom prošle godine, a sada je čeka i druga. ''Čekam drugu operaciju koljena koja je u veljači ove godine, a sada se za nju pripremam s pretragama pa sam mirna što se tog dijela tiče koji me ograničava da mogu normalno vježbati i hodati'', rekla je Irena za RTL.hr. ''Jedva čekam da to prođe da se mogu vratiti normalnom životu i kretanju bez bolova'', dodala je, a otkrila je kako će njezin oporavak trajati pola godine.

''Trajat će šest mjeseci, ali znam da ću biti dobro jer je ova noga, koju sam operirala, sada dobro i više ne boli. Ipak još uvijek hodam pomoću štake zbog te bolne noge, ali ne odustajem'', rekla je Irena. ''Želim se ponovno posvetiti vježbanju i hodanju bez bolova čim to riješim jer se teško zdravo hraniti i zdravo hraniti ako se ne potroše kalorije'', komentirala je, a od ove nove godine ponovno će se više posvetiti zdravoj prehrani.

Također, Irena je otkrila i svoju novogodišnju želju. ''Ona je uvijek ista dok se to ne promijeni, a to je da najprije ozdravim pa da se vratim normalnom životu i kretanju te da ponovno mogu vježbati i nikad se ne vratiti na staro. Na to me stalno podsjeća i cijela moja podrška. Moja obitelj mi uvijek da neke izazove kako bih lakše došla k cilju'', rekla je Irena za RTL.hr i otkrila kako im je obećala da će napraviti sve jer vidi da ne odustaju od nje. ''Ja im to moram vratiti za svoje dobro i zbog svoje djece'', rekla je Irena.

Otkrila je kako je s većinom kandidata 'Život na vagi' ostala u kontaktu. ''Pero, Martina, Jure, Mary, Dajana, Mislav Šepić, Nina – svi su oni uvijek uz mene i još dan danas velika podrška, uvijek tu kad ih trebam i to mi jako znači'', priznala je za RTL.hr.

Propuštene epizode 'Života na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

Prijavi se u novu, devetu sezonu 'Života na vagi' na linku.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':