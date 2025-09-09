Emisije
Život na vagi

Iskreno priznanje Marije nakon 'Života na vagi': 'Rastava me potaknula da dam još više od sebe'

Kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' Marija vratila se u show kao gošća i podrška novoj generaciji natjecatelja, no ovaj put podijelila je i jednu od svojih najosobnijih ispovijesti dosad

RTL.hr
09.09.2025 22:00

Na pitanje kandidata Domagoja što joj je bio najveći izazov nakon izlaska iz showa, Marija je rekla: "Moj izazov ne bih rekla da je vezan uz 'Život na vagi'. Meni se život promijenio, ja sam se rastala. Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe." Dodala je da su joj ljudi iz okoline ponekad predstavljali izazov, ali da ih nije uzimala k srcu. "Izazov su bili svi ljudi, ali ja ih nisam doživljavala, samo sam ih ignorirala."

Marija, Život na vagi
Marija, Život na vagi FOTO: RTL

Njezin iskreni odgovor izazvao je poštovanje i tišinu među kandidatima, ali i podsjetio sve gledatelje da je 'Život na vagi' tek početak dublje životne borbe u kojoj se mijenja i tijelo, ali i život.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi marija
