Iskreno priznanje Marije nakon 'Života na vagi': 'Rastava me potaknula da dam još više od sebe'

Na pitanje kandidata Domagoja što joj je bio najveći izazov nakon izlaska iz showa, Marija je rekla: "Moj izazov ne bih rekla da je vezan uz 'Život na vagi' . Meni se život promijenio, ja sam se rastala. Promijenila sam krug prijatelja i tad sam dala još više od sebe." Dodala je da su joj ljudi iz okoline ponekad predstavljali izazov, ali da ih nije uzimala k srcu. "Izazov su bili svi ljudi, ali ja ih nisam doživljavala, samo sam ih ignorirala."

Njezin iskreni odgovor izazvao je poštovanje i tišinu među kandidatima, ali i podsjetio sve gledatelje da je 'Život na vagi' tek početak dublje životne borbe u kojoj se mijenja i tijelo, ali i život.

