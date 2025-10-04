Istopili čak 10.133 kalorija za manje od 90 minuta! 'Jako malo ljudi u Hrvatskoj bi ovo moglo izvesti!'

Pet kilograma za cilj ostvaren unutar 60 minuta, četiri za 70 minuta, tri za 90 i dva kilograma ako zadatak izvrše unutar dva sata. Sve preko toga značilo je poraz. "Ljudi moji, znate li vi koliko je to?" upitala je trenerica Mirna, svjesna težine zadatka koji je pred njima. Iako je jedanaest natjecatelja na osam sprava značilo da će troje uvijek moći odmarati, strategija je bila ključna. "Mislim da će biti uspjeh ako uspijemo u sat i pol," realno je procijenio kapetan Zvone, upozorivši ekipu da se ne potroše na samom početku. No, nitko nije mogao predvidjeti koliko će borba koja slijedi biti iscrpljujuća. Kako su minute prolazile, trening se pretvarao u pravu rovovsku bitku. Pod jakim suncem koje je nemilosrdno pržilo, umor je počeo uzimati danak. Izmjene na spravama postajale su sve češće, a odmora je bilo sve manje. "Tempo je strašno pao i svi su jako umorni. Nemamo više kome se obratiti za zamjenu," priznao je Zvone. Bolovi su postajali nepodnošljivi.

Treneri su ih gurali naprijed, pozivajući ih da pronađu dodatnih 10 posto snage u sebi. "Dignite tempo, ljudi! Nekom kila može spasiti život u 'Životu na vagi'!" odzvanjalo je poligonom. U posljednjih pet minuta, kada je cilj bio nadohvat ruke, dogodilo se čudo. Svi su zaboravili na umor i bol. "Ajmo ljudi, sad svi za jednog, jedan za sve!" vikali su, pomažući jedni drugima na spravama, gurajući se do apsolutnog maksimuma. "Jednostavno sam zamislila da je tetka kraj mene i to me toliko vuklo da sam potegla do kraja," rekla je Mare, čija je snaga u finišu zadivila sve. Zajedničkim snagama, u posljednjim sekundama, uspjeli su. Štoperica se zaustavila na 1 sat, 26 minuta i 45 sekundi. Ostvarili su cilj i osvojili tri kilograma prednosti. Uslijedilo je slavlje pomiješano sa suzama i nevjericom. "Ovo je možda bio dosad najteži trening i mislim da bi jako malo ljudi u Hrvatskoj ovo moglo izvesti na ovakav način," izjavio je vidno ponosan Dominik. Njegove riječi najbolje su sažele ono čemu su svi svjedočili – nevjerojatnom podvigu ljudi koji su dokazali da su, kad rade kao jedan, jači od bilo kakve boli i prepreke. "Ovdje nitko nije normalan," pjevali su, savršeno opisavši ludu energiju i nadljudski napor koji su uložili. Bio je to dan kada su pomaknuli svoje granice i pokazali da je snaga zajedništva nezaustavljiva.

