Ivan i Snežana stižu u novu sezonu 'Života na vagi': 'Natukao sam 150 kilograma'

Ivan i Snežana su kandidati devete sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi'

17.08.2025 21:15

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

Samanta iz 'Života na vagi' pozirala u badiću i poručila: 'Moje tijelo je prošlo 50 kilograma borbe, suza, znoja i neodustajanja'

Ana spašava pse s ulice, a u 'Život na vagi' dolazi s ciljem: 'Želim popraviti sebe i svoje zdravlje'

