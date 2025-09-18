Emisije
Život na vagi

Ivan iz 'Života na vagi' iskreno o karijeri i kritikama: 'Zašto bi dijete moralo igrati nogomet ako ga to ne veseli?'

Kandidat 'Života na vagi' Ivan otvoreno je govorio o izazovima karijere u gamingu, predrasudama roditelja i vlastitoj borbi s pretilošću

RTL.hr
18.09.2025 09:56

Tijekom treninga, Ivan se otvorio treneru Edi i progovorio o stvarima koje ga najviše opterećuju izvan showa. Njegova karijera profesionalnog gamera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama često je pod povećalom, no ne nužno od strane publike, već od roditelja njegove publike. "Roditelji misle da je igranje igrica samo trošenje vremena", rekao je Ivan, ističući kako mnogi od njih ne razumiju da se iza svega krije ozbiljan i promišljen rad. "Ja podučavam kako bolje igrati igricu kroz zabavu, ali njima je to odmah znak da sam loš uzor djeci."

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Iako priznaje da roditeljske kritike u nekim aspektima imaju temelja, posebice kada se radi o njegovoj pretilosti, ističe da mu je najteže čuti komentare na javnim događanjima. "Teško je kad ti roditelji na eventu kažu da sam nezdrav primjer djeci", iskreno priznaje. Dodaje i da vjeruje kako bi roditelji trebali ostaviti djeci više slobode u odabiru interesa, pa i ako je to e-sport. "Zašto bi dijete moralo igrati nogomet ako ga to ne veseli? Možda želi postati profesionalni e-sportaš." Upravo zbog toga, Ivan se i prijavio u 'Život na vagi', ne samo zbog sebe, već i kako bi pokazao mladima da se uz trud i upornost može raditi ono što voliš, ali i brinuti o svom zdravlju.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Silvija za RTL.hr o vjenčanju s Mislavom: 'Brojimo sitno. Nervoze nema, a doći će nam gotovo cijeli crveni tim 'Života na vagi'

