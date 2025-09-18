Ivan iz 'Života na vagi' iskreno o karijeri i kritikama: 'Zašto bi dijete moralo igrati nogomet ako ga to ne veseli?'

Tijekom treninga, Ivan se otvorio treneru Edi i progovorio o stvarima koje ga najviše opterećuju izvan showa. Njegova karijera profesionalnog gamera i kreatora sadržaja na društvenim mrežama često je pod povećalom, no ne nužno od strane publike, već od roditelja njegove publike. "Roditelji misle da je igranje igrica samo trošenje vremena", rekao je Ivan , ističući kako mnogi od njih ne razumiju da se iza svega krije ozbiljan i promišljen rad. "Ja podučavam kako bolje igrati igricu kroz zabavu, ali njima je to odmah znak da sam loš uzor djeci."

Iako priznaje da roditeljske kritike u nekim aspektima imaju temelja, posebice kada se radi o njegovoj pretilosti, ističe da mu je najteže čuti komentare na javnim događanjima. "Teško je kad ti roditelji na eventu kažu da sam nezdrav primjer djeci", iskreno priznaje. Dodaje i da vjeruje kako bi roditelji trebali ostaviti djeci više slobode u odabiru interesa, pa i ako je to e-sport. "Zašto bi dijete moralo igrati nogomet ako ga to ne veseli? Možda želi postati profesionalni e-sportaš." Upravo zbog toga, Ivan se i prijavio u 'Život na vagi', ne samo zbog sebe, već i kako bi pokazao mladima da se uz trud i upornost može raditi ono što voliš, ali i brinuti o svom zdravlju.

