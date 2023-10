Ivan Jakubovski za RTL.hr o sinovom angažmanu u showu: 'Ima jako veliku odgovornost'

Ivan Jakubovski ušao je u četvrtu sezonu 'Života na vagi' kao najteži kandidat, a motivacija za borbu bilo mu je obećanje njegova sina Martina, koji je rekao da će trenirati i vježbati sve dok je njegov tata u showu. Ivan je dogurao do finala te je Martin Jakubovski bio njegov najveći navijač. Martin je krenuo tatinim stopama te je sada djelom sedme sezone showa čije epizode gledatelji mogu pogledati i na platformi Voyo , 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. S Ivanom smo popričali o Martinovom angažmanu u showu te nam je otkrio je li zadovoljan onime što je njegov sin dosad pokazao.

"Svaka je titula lijepa pa tako i ova za vođu tima. S time da je to jako velika odgovornost, a on je najmlađi kandidat. Koliko će biti autoritet, to sada ovisi o njemu. Mislim da je njegov angažman jako dobar, trudi se i to se vidi i mislim da bi mogao daleko dogurati, no sve ovisi do njegove volje, okoline i kako će se snaći u samom društvu. Budući da je on pozitivna i vedra mlada osoba, vjerujem da će daleko dogurati", rekao je Ivan.

I sam je svjestan kroz što mu sin prolazi budući da vrlo dobro zna koliko izolacija nekome može teško pasti. Martin se zasad odlično drži iako je imao nekoliko kriza zbog kojih mu je prigovorila i trenerica Mirna.