Život na vagi

Ivan jauče od boli, Edo ga ne pušta: 'Za grč uvijek imam rješenje'

Na još jednom izazovnom treningu crvenog tima u 'Životu na vagi', glavni akter bio je Ivan, poznatiji kao Galla Sandalla

RTL.hr
25.09.2025 08:00

Dok su se drugi kandidati borili s vježbama, Ivan se uhvatio za nogu, jaučući od boli, što je odmah privuklo pažnju trenera Ede. "Ivan se žali na grč. Za to uvijek imam rješenje," komentirao je Edo dok mu je masirao nogu, pokušavajući ga osposobiti za nastavak treninga. Kandidatkinja Nena, koja je situaciju pratila izbliza, nije mogla sakriti iznenađenje: "Kada gledam kako se izvrće, savija noge, nepojmljivo mi je da ga na treningu stvarno toliko boli."

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

No uz sve bolove, nije nedostajalo ni doze humora i dobro poznate dinamike između Ivana i Ede. "Zabavno nam je gledat kako ga Edo muči, s obzirom da bi on svaki put rekao da ne može, a Edo ga uvjeri da može i da mora," rekla je Nena sa smiješkom. Unatoč grčevima, Edo i dalje ne popušta, a Ivan, iako nerijetko negoduje, uvijek na kraju odradi što treba.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

