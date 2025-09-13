Ivan je imao 68 kg i išao u teretanu, sad priznaje: 'Gaming me dotukao'

Ivan, jedan od najzapaženijih kandidata ove sezone ' Života na vagi ', na treningu se otvorio treneru Edu i podijelio šokantnu životnu promjenu. Nekad je, kaže, bio fit tinejdžer koji je redovno vježbao, a danas se suočava s viškom kilograma i borbom za zdravlje. "S 15 godina sam imao 68 kila i išao sam u teretanu", prisjetio se Ivan. Trener Edo ga je pitao što se dogodilo u devet godina koje su prošle od tada.

"Nemar, nepažnja, posao me dotukao i gaming me dotukao", odgovorio je Ivan, priznajući da su sjedilački način života i previše vremena uz ekrane ostavili ozbiljne posljedice. Edo ga je podržao, ali i podsjetio da sada ima priliku preokrenuti priču.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.