Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ivan je imao 68 kg i išao u teretanu, sad priznaje: 'Gaming me dotukao'

Nekad je imao 68 kg i išao u teretanu, a danas se na 'Životu na vagi' suočava s posljedicama nepažnje i sjedilačkog načina života

RTL.hr
13.09.2025 09:00

Ivan, jedan od najzapaženijih kandidata ove sezone 'Života na vagi', na treningu se otvorio treneru Edu i podijelio šokantnu životnu promjenu. Nekad je, kaže, bio fit tinejdžer koji je redovno vježbao, a danas se suočava s viškom kilograma i borbom za zdravlje. "S 15 godina sam imao 68 kila i išao sam u teretanu", prisjetio se Ivan. Trener Edo ga je pitao što se dogodilo u devet godina koje su prošle od tada.

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

"Nemar, nepažnja, posao me dotukao i gaming me dotukao", odgovorio je Ivan, priznajući da su sjedilački način života i previše vremena uz ekrane ostavili ozbiljne posljedice.  Edo ga je podržao, ali i podsjetio da sada ima priliku preokrenuti priču.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivan život na vagi
Život na vagi

Nutricionistica: 'Očekivala sam više od Marije s obzirom na to da je po struci kuharica'. Ona: 'Svih sedam sati bila sam u kafani'

Moglo bi te zanimati

Hoće li plavi zbog ozljede izgubiti važnu kariku? Nagrada na Velikom izazovu mogla bi sve promijeniti: 'Možda je dosad najbolja'

Ivana za RTL.hr o ispadanju iz showa: 'Nema odmora, i vani planiram dva treninga dnevno i prehranu iz 'Života na vagi'

Suze, emocije i neočekivani odlazak iz 'Života na vagi'! Edo otkrio: 'Mislim da je on prvi u povijesti ŽNV-a koji bi mogao izgubiti 100 kilograma'

Crveni krenuli s optužbama: 'Ante nije trenirao, Marija spava, ne jedu!' Edo: 'Usta su vam puna plavog tima!'

Trener Edo se slomio zbog Ivanina odlaska: 'Mogu na prste jedne ruke nabrojati kad mi je u 'Životu na vagi' bilo teško da netko nezasluženo izlazi'

Ovo još nismo vidjeli! Edo ima proročanstvo za Domagoja: 'Prvi kandidat koji bi mogao izgubiti 100 kilograma!'