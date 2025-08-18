Ivan je popularni gejmer, a u 'Život na vagi' stiže s jasnim ciljem: 'Želim biti mršava osoba'

Iako se puno kreće, Ivan priznaje da se nezdravo hrani, što smatra glavnim problemom. "Puno se krećem, ali se jako nezdravo hranim i to je kaos", otkrio je, a dodaje da gejming zauzima puno njegovog vremena, zbog čega puno sjedi.

Ivan (25) iz Zagreba, koji se bavi gejmingom, za RTL.hr je otkrio da se prijavio u novu sezonu 'Života na vagi' kako bi sebi pomogao, ali i bio pozitivan primjer svojim pratiteljima na društvenim mrežama. "Prvobitno sebi želim pomoći i da me moji pratitelji vide te da ih učinim ponosnima. Htio bih im biti pozitivan primjer", rekao je Ivan.

Veliku podršku na svom putovanju prema zdravijem životu ima od svoje djevojke, prijatelja i obitelji. "Moja djevojka, prijatelji i obitelj su mi jako velika podrška. Svi su bili za to da se prijavim. Oni su mi sve", poručio je. Ivan je svjestan da će mu biti teško biti odvojen od svojih najbližih. "Najteže će mi pasti što neću vidjeti bližnje i što neću putovati po ovako lijepom vremenu", priznaje.

Kratkoročni Ivanov cilj je doći do finala, ali, bez obzira na ispadanje, želi naučiti pravilne navike kretanja. "Što se tiče kratkoročnog cilja, ja se vidim u finalu, ali znam da čak i ako ispadnem jer ovo je sve igra, želim primiti to neko znanje kretanja i pravilne prehrane", rekao je.

Na kraju svog putovanja, Ivan ima jasno zacrtan cilj – postati mršavija osoba. "Na kraju ovo putovanja u 'Životu na vagi' definitivno želim biti mršava osoba", zaključio je.

