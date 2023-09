Ivan Krolo za RTL.hr o prehrani i kilogramima: 'Bilo je teških trenutaka, ali moraš vjerovati u sebe'

Ivan Krolo, prvi pobjednik showa 'Život na vagi', za RTL.hr spremio je zdravi recept, a pritom je ispričao sve oko svog iskustva s debljanjem, mršavljenjem, fitnessom i prehranom. Otkrio je kako mu se život promijenio nakon showa, a uz pobjedu, dogodila mu se i ljubav.

"Radim kao trener tenisa, nedavno sam dobio ponudu da se pridružim drugom klubu. Vidjet ćemo što će biti od toga. Tenis stvarno jako volim. Počeo sam prvo s ocem, trenirao sam četiri do pet godina i kada sam bio dijete, svašta me zanimalo pa sam promijenio sto sportova, čak i ragbi. Do 18, 19 godine i tu sam čak igrao za kadetsku juniorsku reprezentaciju. To mi je razdbolje koje mi je najdraže pamtiti i tad sam bio najsretniji", priznao je. Unatoč tome što je sportaš, imao je problema s prekomjernom tjelesnom težinom, no nakon 'Života na vagi' uspio je vratiti se na stare staze.