Ivan Krolo za RTL.hr otkrio kako je u 'Životu na vagi' upoznao ljubav svog života: 'Odmah sam znao da je ona ta'

"Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", rekao je Krolo kroz smijeh i dodao kako je to veliki bonus.

"Znao sam da mi drži leđa, a dok smo bili u showu, ona je bila urednica te je bila sa suparničkim timom. Jesmo se viđali, ali nije mi to bio fokus. Tek kada je sve završilo, odlučio sam joj se javiti i to je nastavilo svojim tokom", rekao je Krolo.

