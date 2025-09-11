Ivan odbio psihološku pomoć, Edo šokiran: 'Prvi u devet sezona koji je to napravio!'

Nakon burnog razgovora o rezultatima i sumnjama u proces mršavljenja, rasprava između trenera Ede i Ivana nastavila se, ovaj put oko mentalnog zdravlja i uloge psihologa u showu. "Znači, svu pomoć koja ti je pružena ovdje koristiš?" pitao ga je Edo direktno. "Psihologa ne," priznao je Ivan . "Rekao sam joj da ne trebam pričati s njom i to je to. Osjećam se okej, zašto bih trošio vrijeme?"

Edo ga je tada direktno pitao: "Znači smatraš da su psiholozi i psihoterapeuti nepotrebni u 'Životu na vagi'?" Ivan nije ostao dužan: "Znači ti stavljaš svoje riječi u moja usta i zaključke koje ja nisam rekao." Ipak, Edo mu je jasno dao do znanja da takav stav još nije vidio u devet sezona popularnog showa. Komentar je imao i Dominik, Ivanov cimer iz crvenog tima: "Rekao bih da je Galla još uvijek u djetinjastoj fazi. Dečko koji se još uvijek bori s izlaskom iz virtualnog svijeta. Ne znam što se točno događa u njegovoj glavi, ali ima poteškoća s percepcijom stvarnosti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.