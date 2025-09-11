Emisije
Život na vagi

Ivan odbio psihološku pomoć, Edo šokiran: 'Prvi u devet sezona koji je to napravio!'

Sukob trenera i kandidata eskalirao je kad je Ivan otkrio da je odbio razgovor s psihologinjom, smatrajući da mu nije potrebna

11.09.2025 22:45

Nakon burnog razgovora o rezultatima i sumnjama u proces mršavljenja, rasprava između trenera Ede i Ivana  nastavila se, ovaj put oko mentalnog zdravlja i uloge psihologa u showu. "Znači, svu pomoć koja ti je pružena ovdje koristiš?" pitao ga je Edo direktno. "Psihologa ne," priznao je Ivan. "Rekao sam joj da ne trebam pričati s njom i to je to. Osjećam se okej, zašto bih trošio vrijeme?"

Trener Edo nije mogao sakriti iznenađenje.

Ivan i Edo, Život na vagi
Ivan i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

 

Edo ga je tada direktno pitao: "Znači smatraš da su psiholozi i psihoterapeuti nepotrebni u 'Životu na vagi'?" Ivan nije ostao dužan: "Znači ti stavljaš svoje riječi u moja usta i zaključke koje ja nisam rekao." Ipak, Edo mu je jasno dao do znanja da takav stav još nije vidio u devet sezona popularnog showa. Komentar je imao i Dominik, Ivanov cimer iz crvenog tima: "Rekao bih da je Galla još uvijek u djetinjastoj fazi. Dečko koji se još uvijek bori s izlaskom iz virtualnog svijeta. Ne znam što se točno događa u njegovoj glavi, ali ima poteškoća s percepcijom stvarnosti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Crveni tim odabrao kapetana: Dominik je novi vođa!

Život na vagi

Plavci motivirani unatoč ozljedama, a crveni naljutili Edu: 'Suosjećam, ali vratite mi malo svojim angažmanom!'

