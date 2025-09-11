Emisije
Život na vagi

Ivan sumnja u nutricionisticu, Edo planuo pred kamerama: 'Pa da ona nešto radi dobro, ja bih više mršavio!'

Ivan je otkrio s kojim se sve sumnjama trenutačno nosi u 'Životu na vagi'

RTL.hr
11.09.2025 22:30

Na treningu crvenog tima, situacija je postala napeta kad je Edo otvoreno suočio Ivana s njegovim sve slabijim angažmanom.

"Jesi odustao od hodanja? Sjećam se da si ambiciozno krenuo, sa slušalicama, tempo, sve. A sad više ništa," započeo je Edo, očito nezadovoljan Ivanovim trudom.

Ivan nije poricao:

"Sad je last resort. U trećem ciklusu idem s drugačijom metodom. Fastingom."

Trener je odmah reagirao: "Aha, dogovorio si to s nutricionisticom?" Ivan bez zadrške: "Sam sa sobom."

Edo, Život na vagi
Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Edo nije krio iznenađenje i razočaranje: "Baš me zanima kako će Martina reagirati." No Ivan je samo slegnuo ramenima: "Što me briga što će Martina reći." Dodao je i kritiku: "Da ona nešto radi dobro, ja bih više mršavio."

Edo je odmah stao u obranu kolegice: "Znači, ona ne radi dobro svoj posao? Tako ćeš i o meni govoriti ako rezultat izostane?" Ivan u kameru priznaje: "Malo sumnjam u proces. Ako do sedmog ili osmog tjedna ne vidim rezultat, prestat ću vjerovati. Počet ću slušati jače igrače."

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

