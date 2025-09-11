Ivan sumnja u nutricionisticu, Edo planuo pred kamerama: 'Pa da ona nešto radi dobro, ja bih više mršavio!'

Na treningu crvenog tima, situacija je postala napeta kad je Edo otvoreno suočio Ivana s njegovim sve slabijim angažmanom.

"Jesi odustao od hodanja? Sjećam se da si ambiciozno krenuo, sa slušalicama, tempo, sve. A sad više ništa," započeo je Edo, očito nezadovoljan Ivanovim trudom.

Ivan nije poricao:

"Sad je last resort. U trećem ciklusu idem s drugačijom metodom. Fastingom."

Trener je odmah reagirao: "Aha, dogovorio si to s nutricionisticom?" Ivan bez zadrške: "Sam sa sobom."