Život na vagi

Ivan zgrožen zbog janjetine, Zvone vodi show: 'Ovdje sam došao smršaviti, a ne jesti...!'

Dok su neki još grabili komade mesa zbog imuniteta, drugi su već pucali. Ivan otvoreno kritizira: 'Kao da gledam sebe u prošlosti'

RTL.hr
25.09.2025 21:45

Iskušenje s janjetinom u 'Životu na vagi' i dalje trese obje ekipe. Neki se i dalje bore s grižnjom savjesti, a neki s prepunim tanjurima. U igri je vrijedna nagrada, imunitet, ali nije svima lako gutati. Zvonimir, kao kapetan, pokušava držati ritam i kontrolu nad unosom: "Kožicu nemojte jesti, jedite samo meso tko može!" No Katarina ga brzo prizemljuje: "A kožica najslađa... Al' je preslana!" Zvone odgovara kroz smijeh: "Odvikli smo se od soli!"

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

No nije svima zabavno. Ivan, vidno iznerviran cijelim konceptom, šokira: "Ja sam ovdje došao smršaviti, a ne jesti nekakva smeća. Nije mi ugodno gledati, kao da gledam sebe u prošlosti." Domagoj, i dalje s ozljedom koljena, pokušava dati sve od sebe: "Da se mene pita, ne bih pojeo ništa. Ali ovo je za imunitet. Kad sam došao do pola, moram biti iskren, počeo sam se boriti."

Galla, Život na vagi
Galla, Život na vagi FOTO: RTL

Katarina, frustrirana količinom hrane, komentira: "Sad ćete se natući bezveze. Nema smisla." Na to Zvonimir ne skriva što misli: "Ma boli me briga." Sve je jasno, janjetina je izazvala raskol u strategijama i otkrila tko razmišlja glavom, a tko trbuhom. No pitanje ostaje, je li vrijedilo?

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

ivan galla život na vagi
Život na vagi

Domagoj se do zadnje sekunde borio za imunitet: 'Riješili smo cijelo janje, ostale su samo kosti i hrskavica!'

Život na vagi

Svi navalili, a Marija se bori s ljubavlju prema janjetini: 'Mare, čega hoćeš?'

