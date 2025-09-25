Ivan zgrožen zbog janjetine, Zvone vodi show: 'Ovdje sam došao smršaviti, a ne jesti...!'

Iskušenje s janjetinom u 'Životu na vagi' i dalje trese obje ekipe. Neki se i dalje bore s grižnjom savjesti, a neki s prepunim tanjurima. U igri je vrijedna nagrada, imunitet, ali nije svima lako gutati. Zvonimir, kao kapetan, pokušava držati ritam i kontrolu nad unosom: "Kožicu nemojte jesti, jedite samo meso tko može!" No Katarina ga brzo prizemljuje: "A kožica najslađa... Al' je preslana!" Zvone odgovara kroz smijeh: "Odvikli smo se od soli!"

No nije svima zabavno. Ivan, vidno iznerviran cijelim konceptom, šokira: "Ja sam ovdje došao smršaviti, a ne jesti nekakva smeća. Nije mi ugodno gledati, kao da gledam sebe u prošlosti." Domagoj, i dalje s ozljedom koljena, pokušava dati sve od sebe: "Da se mene pita, ne bih pojeo ništa. Ali ovo je za imunitet. Kad sam došao do pola, moram biti iskren, počeo sam se boriti."

Katarina, frustrirana količinom hrane, komentira: "Sad ćete se natući bezveze. Nema smisla." Na to Zvonimir ne skriva što misli: "Ma boli me briga." Sve je jasno, janjetina je izazvala raskol u strategijama i otkrila tko razmišlja glavom, a tko trbuhom. No pitanje ostaje, je li vrijedilo?

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!