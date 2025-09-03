Emisije
Život na vagi

Ivana iz Bjelovara šokirala se brojkom na vagi: 'To je strašno'

Vaga je pokazala 137,7 kilograma, Ivana je odlučila potražiti pomoć jer više ne želi živjeti sputano

RTL.hr
03.09.2025 17:00

Ivana (38) iz Bjelovara ostavlja dojam vedre i uporne žene, ali ispod tog kriju se godine borbe s vlastitim tijelom, emocijama i grižnjom savjesti. Kada je stala na vagu, pokazala je 137,7 kilograma. "Nisam se zamišljala da ću se dovesti do ovoga", priznala je, ali odmah dodala: "Promijenit ćemo to."

Ivana, Život na vagi
Ivana, Život na vagi FOTO: RTL

Za sebe kaže da ima čvrst karakter, ali u jednoj stvari nikako ne uspijeva naći granicu: "Imam ja čvrst karakter, ali što se tiče hrane, jako veliki problem imam." Ispričala je kako i njezin suprug ima višak kilograma, no za razliku od nje, on kaže da se s tim dobro nosi. "Uvijek je nešto drugo bilo bitnije od mene, ali ne mogu više ovako." Zato je odlučila potražiti pomoć: "Moj je motiv da mi pomognu stručne osobe. Sama više ne mogu."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Tamara u suzama otkrila svoju sudbinu i zavapila: 'Upala sam u začarani krug'

