Život na vagi

Ivana iz 'Života na vagi' za RTL.hr priznaje: 'Fali mi puno samopouzdanja. Nadam se da ću ga ovdje uspjeti izgraditi'

Ivana osjeća da joj je život prolazio jer nije bila dovoljno pokretna, a sada želi postati bolji uzor svojoj djeci i pokazati im pravi put

05.09.2025 15:00

Ivana, 38-godišnja kandidatkinja iz 'Života na vagi', za RTL.hr je otkrila da su joj njezina djeca najveća motivacija za prijavu na show. S dvoje djece, sinom i kćeri od 12 i 14 godina, Ivana priznaje da joj je najvažnije provoditi kvalitetno vrijeme s njima, no osjećala je da nije dovoljno pokretna. "Moja djeca su me najviše motivirala da se prijavim u 'Život na vagi'. Zbog njih sam najviše ovdje, zato što imam osjećaj da mi prolazi život jer nisam dovoljno pokretna i ne mogu kvalitetno provoditi vrijeme s djecom", kaže Ivana.

Svjesna da njeno ponašanje i navike imaju veliki utjecaj na djecu, Ivana želi postati njihov pozitivan uzor. "Oni su djeca i aktivni su, ali sada ulaze u pubertet i želim ih motivirati da se ne dovedu do toga da postanu pretili. Želim ih uputiti na pravi put", objašnjava Ivana, koja vjeruje da bi njezina vlastita promjena mogla biti ključ za njihovu bolju budućnost.

Iako je odlučna u svojoj misiji, Ivana priznaje da joj je razdvojenost od obitelji najteži izazov. "Djeca mi jako nedostaju jer se nikad nisam razdvajala toliko od njih, praktički ih ni jedan dan nisam ostavila", kaže, otkrivajući duboku povezanost s obitelji. Suprug joj je najveća podrška u cijelom procesu. "Najveća podrška mi je suprug jer je vidio koliko se mučim i vidio je da mi je sve teže i teže", priznaje Ivana.

Ivana se suočava s niskim samopouzdanjem, ali vjeruje da će ga izgraditi tijekom showa. "Fali mi jako puno samopouzdanja. Nadam se da ću ga ovdje uspjeti izgraditi", kaže Ivana, koja je odlučna ostvariti svoj cilj. "Mislim da se sa svojim inatom, ciljem i trudom mogu vidjeti u finalu", zaključuje Ivana.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

