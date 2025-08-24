Ivana je odlučila staviti sebe na prvo mjesto i stiže u 'Život na vagi'!

Ivana za sebe kaže da je komunikativna, snalažljiva, vedra, uporna i tvrdoglava - no iza tog optimizma skriva se težina koja je već godinama sputava u svakodnevici. Najviše se sramim kad trebam kupiti odjeću, a nema veličine za mene. Ili kad na poslu trebam nešto napraviti, a ne mogu zbog svoje težine", priznaje 38-godišnja Bjelovarčanka.

Kao djevojčica sanjala je da postane policajka ili vojnikinja, no još u osnovnoj školi shvatila je da zbog kilograma to neće biti moguće. Danas joj je teško sagnuti se i zavezati cipele, ustati iz kreveta ili normalno potrčati. Najveći strah joj je da će zbog težine prerano umrijeti ili postati teret vlastitoj djeci. Upravo zato odlučila je stati pred izazov i potražiti pomoć. Uvijek je nešto drugo bilo bitnije od mene, ali došla sam do ruba i ne mogu više ovako. Moj je motiv da mi pomognu stručne osobe jer sama ne mogu", iskreno kaže Ivana.

Kao uzore navodi bivše kandidate Ivana Krolu i Gabrijelu Crnjac, koji su joj dokaz da se upornošću i nakon showa može nastaviti boriti i pobjeđivati. A sada je i ona spremna krenuti tim putem - da bi živjela zdravije, s manje boli i više ponosa, ovaj put s fokusom na sebe.

