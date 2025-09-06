Emisije
Život na vagi

Ivana otkrila naviku koja ju je dovela do 137,7 kg: 'Četiri bijele kave dnevno s hrpom šećera'

Ako se pitate koliko dnevnih navika može utjecati na brojku na vagi, Ivana iz crvenog tima ima odgovor

RTL.hr
06.09.2025 14:00

"Znala sam popiti četiri bijele kave dnevno. Sa šećerom, naravno. Uživala sam u svakoj", rekla je Ivana. Nekad je, priznaje, znala piti kavu s čak 4–5 žlica šećera, a to je bio samo jedan od nesvjesnih unosa koji su je doveli do početnih 137,7 kilograma. Na prvom vaganju u showu, Ivana je uspjela skinuti 3,5 kilograma u sedam dana, što je 2,5 posto njezine tjelesne mase. Samo postotci su ti koji odlučuju tko ostaje, a tko napušta igru, a crvena crta ne oprašta male brojke.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

