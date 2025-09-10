Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ivana se rasplakala na vaganju zbog riječi svoje majke: 'Ne znam primiti kompliment'

Emotivno vaganje otkrilo je Ivaninu ranjivost, priznala je da se stalno kritizira i da u komplimente ne vjeruje, a sve zbog očekivanja koja je osjećala još kao dijete

RTL.hr
10.09.2025 21:30

Vaganja u 'Životu na vagi' nisu samo trenutak istine za brojke, nego i za emocije. Ovoga puta, Ivana se pred svima rasplakala nakon što je progovorila o duboko ukorijenjenim nesigurnostima koje vuče iz djetinjstva. "Kad dobijem kompliment, ne vjerujem u njega", rekla je tiho, ali iskreno, dok su je svi prisutni pažljivo slušali. Objasnila je da se stalno kritizira i teško pronalazi vrijednost u vlastitim postignućima. "Što god da napravim, uvijek si nađem nešto za kritizirati", dodala je Ivana.

Ivana, Život na vagi
Ivana, Život na vagi FOTO: RTL.hr

U tom trenutku nije mogla zadržati suze. Kao izvor tolikog pritiska spomenula je vlastitu majku. "Ona je uvijek očekivala bolje od mene", priznala je kroz suze, vidno pogođena sjećanjima koja još uvijek bole. Ova njezina emotivna ispovijest još jednom je pokazala koliko je put promjene više od gubitka kilograma, to je borba s unutarnjim glasovima, ranama iz prošlosti i vlastitom slikom o sebi. Gledatelji su u komentarima već poručili, Ivana je već sada snažna i hrabra žena.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivana život na vagi
Život na vagi

'Galama, dernjava, vika!' Snežana planula pred vaganje: 'Budi faca i reci mi u lice!'

Život na vagi

Kandidati se suočili s najgorim unutarnjim glasovima: 'Preskoči trening, nesposoban si!'

Moglo bi te zanimati

Antonija otkrila kako joj ide skidanje kilograma izvan 'Života na vagi'

U 'Život na vagi' stigla poznata lica!

Zvonimir se slomio kad je vidio slike svoje djece: 'Obje su prvo rekle tata'

Katarinu iz 'Života na vagi' svladale emocije: 'Vidim tebe i više ne mogu izdržati'

Marija nakon samo tjedan dana u showu: 'Dobila sam mengu nakon dvije i pol godine!'

Snežana slomljena iznenađenjem u kući: 'Prihvatili su me bez obzira na moju orijentaciju'