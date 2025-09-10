Ivana se rasplakala na vaganju zbog riječi svoje majke: 'Ne znam primiti kompliment'

Vaganja u 'Životu na vagi' nisu samo trenutak istine za brojke, nego i za emocije. Ovoga puta, Ivana se pred svima rasplakala nakon što je progovorila o duboko ukorijenjenim nesigurnostima koje vuče iz djetinjstva. "Kad dobijem kompliment, ne vjerujem u njega", rekla je tiho, ali iskreno, dok su je svi prisutni pažljivo slušali. Objasnila je da se stalno kritizira i teško pronalazi vrijednost u vlastitim postignućima. "Što god da napravim, uvijek si nađem nešto za kritizirati", dodala je Ivana.

U tom trenutku nije mogla zadržati suze. Kao izvor tolikog pritiska spomenula je vlastitu majku. "Ona je uvijek očekivala bolje od mene", priznala je kroz suze, vidno pogođena sjećanjima koja još uvijek bole. Ova njezina emotivna ispovijest još jednom je pokazala koliko je put promjene više od gubitka kilograma, to je borba s unutarnjim glasovima, ranama iz prošlosti i vlastitom slikom o sebi. Gledatelji su u komentarima već poručili, Ivana je već sada snažna i hrabra žena.

