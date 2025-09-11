Ivana za RTL.hr o ispadanju iz showa: 'Nema odmora, i vani planiram dva treninga dnevno i prehranu iz 'Života na vagi'

icon-close

Kandidatkinja Ivana napustila je 'Život na vagi' jer je na posljednjem vaganju izgubila svega 1,4 kilograma, odnosno, 1% tjelesne mase. "Nije zaslužila ovakav rezultat, to mi je tužno vidjeti jer znam da se daje, otvorila se, žao bi mi bilo da ovo bude rezultat zbog kojeg će napustiti 'Život na vagi'", otkrio je Edo nakon njezinog vaganja. No, crvena linija je rekla svoje. Ivana je za RTL.hr otkrila kakav joj je plan vani. "Nisam se baš najbolje snašla u showu jer mi treba puno vremena da se opustim i da budem prirodna. Prvi tjedan mi je bilo stresno, sve mi je to novo, promjena, treninzi, prehrana, a drugi tjedan sam se počela malo opuštati, ali je još uvijek bio neki grč u meni. Nadam se da sam ostavila pozitivnu vibru u kući iako se nisam opustila i dalje sam htjela biti pozitivna, ali ovo nisam bila ja, kao šti budem u svojoj okolini. Inače sam veseljak i zabavna, sve je na šalu, a tu sam imala tremu i stres i dosta sam to ozbiljno shvatila. Ovo meni nije bila zafrkancija, ovo mi je životno iskustvo", rekla je Ivana, koja je otkrila i je li zadovoljna skinutim kilogramima.

Ivana, Život na vagi FOTO: RTL

"Skinuti pet kilograma u dva tjedna je odličan osjećaj. Žao mi je što sam ispala, ali tih pet kilograma mi je velik vjetar u leđa za nastaviti tim tempom vani. Drago mi je da sam se uopće pokrenula", rekla je. Izvan showa čekaju je djeca i poslovne obaveze, ali naglasila je kako neće posustati. "Mislim da će mi vani biti lakše jer ću biti u svojoj okolini i opuštena. Nema stajanja, nema odmora. Odmorit ću se jednu noć, odspavati i drugi dan planiram obaviti shopping kako bi si nove namirnice uvela u prehranu. Odmah od sutra startam. Nema pogrešaka po tom pitanju, a onda bi si otišla u teretanu, nastaviti ovaj tempo da se tijelo ne bi ohladilo, da ne prolazim ponovno kroz upalu mišića koju sam imala u ova dva tjedna. Želim nastaviti i možda neću moći odmah dva treninga u danu, ali ću pokušati dokle god ne budem išla na posao. Kad krenem raditi, vjerojatno ću to morati smanjiti na jednom dnevno. Vidjet ćemo. Ne planiram stajati. Djeca će pasti u nesvijest kad shvate što im mama ide kupiti, bit će jako iznenađeni", rekla je.

Ivana, Život na vagi FOTO: RTL