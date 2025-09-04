Ivica iz 'Života na vagi' ponovno kod liječnice: Evo kakvi su danas rezultati

Kada je Ivica ponovno zakoračio u 'Život na vagi' , otkrio je kako ovoga puta želi ići do kraja. A sada to potvrđuju i rezultati sistematskog pregleda. Pregled je provela liječnica Dijana, koja je Ivici jasno i stručno objasnila koliko je njegovo mršavljenje stvarno promijenilo njegovu svakodnevicu. "Gubitkom kilograma doprinijeli ste tome da vas manje bole koljena. Je li vam itko rekao koliko je jedan kilogram viška za vaša koljena?", upitala ga je liječnica. Zatim je objasnila: "To se množi s četiri puta. Znači, 60 kilograma koje ste izgubili za vaša koljena znači kao da ste skinuli 240 kilograma. Kod kralježnice je to puta sedam, a kod kukova čak trinaest."

I to nije sve. Ivica je pokazao veliki napredak i u pokretljivosti. "Iz kliničkog pregleda jasno je uočeno da može hodati značajno bolje. U čučnju se vidi ogroman napredak. Prošle godine gospodin gotovo nije mogao napraviti nikakav pokret, a danas može potpuno čučnuti i kaže da ga koljena više ne bole" zaključila je dr. Dijana. Sam Ivica djeluje motiviraniji nego ikad: "Ovim tempom mogu doći do 120 kilograma i to mi je cilj u glavi kojeg ću ostvariti." Njegova priča još jednom dokazuje da uz trud i podršku transformacija nije samo broj na vagi, nego novi život bez boli.

