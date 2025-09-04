Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Ivica iz 'Života na vagi' ponovno kod liječnice: Evo kakvi su danas rezultati

Omiljeni povratnik Ivica iz 'Života na vagi' prošao je sistematski pregled, a rezultati govore sami za sebe. Danas bez boli čuči, hoda i diše punim plućima

RTL.hr
04.09.2025 07:00

Kada je Ivica ponovno zakoračio u 'Život na vagi', otkrio je kako ovoga puta želi ići do kraja. A sada to potvrđuju i rezultati sistematskog pregleda. Pregled je provela liječnica Dijana, koja je Ivici jasno i stručno objasnila koliko je njegovo mršavljenje stvarno promijenilo njegovu svakodnevicu. "Gubitkom kilograma doprinijeli ste tome da vas manje bole koljena. Je li vam itko rekao koliko je jedan kilogram viška za vaša koljena?", upitala ga je liječnica. Zatim je objasnila: "To se množi s četiri puta. Znači, 60 kilograma koje ste izgubili za vaša koljena znači kao da ste skinuli 240 kilograma. Kod kralježnice je to puta sedam, a kod kukova čak trinaest."

Ivica, Život na vagi
Ivica, Život na vagi FOTO: RTL

I to nije sve. Ivica je pokazao veliki napredak i u pokretljivosti. "Iz kliničkog pregleda jasno je uočeno da može hodati značajno bolje. U čučnju se vidi ogroman napredak. Prošle godine gospodin gotovo nije mogao napraviti nikakav pokret, a danas može potpuno čučnuti i kaže da ga koljena više ne bole" zaključila je dr. Dijana. Sam Ivica djeluje motiviraniji nego ikad: "Ovim tempom mogu doći do 120 kilograma i to mi je cilj u glavi kojeg ću ostvariti." Njegova priča još jednom dokazuje da uz trud i podršku transformacija nije samo broj na vagi, nego novi život bez boli.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivica život na vagi
Život na vagi

Snežana iz 'Života na vagi': 'Majci ne mogu oprostiti. Previše ljutnje nosim u sebi'

Život na vagi

Došao je taj trenutak! Edo i Mirna podijelili kandidate. Pogledajte tko je u plavom, a tko u crvenom timu!

Moglo bi te zanimati

Šokantne scene u 'Životu na vagi': Znate li što sve pojedete u tjedan dana?

Gledatelji 'Života na vagi' reagirali na emotivne priče kandidata: 'Nikad ne suditi, samo pokušati razumjeti'

Snežana iz 'Života na vagi': 'U braku sam sa ženom, i ovo je prvi put da se odvajamo'

FOTO Ovo su svi kandidati 'Života na vagi' na vaganju: Zajedno imaju skoro tri tone

Tamara u suzama otkrila svoju sudbinu i zavapila: 'Upala sam u začarani krug'

Ivica o povratku u 'Život na vagi': 'Osjećam veliku razliku'